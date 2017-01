Fedez / Il rapper insieme a Chiara Ferragni a Los Angeles: c'è anche l'amico Rovazzi (oggi 8 Gennaio 2017)

FEDEZ, IL RAPPER A LOS ANGELES CON CHIARA FERRAGNI: C'E' ANCHE FABIO ROVAZZI (OGGI 8 GENNAIO 2017) - Il noto rapper Fedez ha deciso di passare le vacanze natalizie in America, a Los Angeles insieme alla sua fidanzata Chiara Ferragni dopo il Capodanno passato a Bari. Insieme ai due l'immancabile Fabio Rovazzi, diventato ormai un amico inseparabile di Fedez, invitato anche in Piazza per festeggiare il primo dell'anno in compagnia di J-Ax. I due sono partiti da Milano il primo gennaio e la loro vacanza è costantemente documentata sui social network con l'hashtag diventato oramai un tormentone: #chiaralimoniamo. A Los Angeles la fashion blogger è di casa visto che la sua famiglia è lì ed ha deciso di passare il Natale in famiglia per qualche giorno romantico insieme a Fedez. Ora c'è anche l'amico di Fedez, Rovazzi, con il rapper che ha postato una foto sul suo profilo ufficiale Instagram a Beverly Hill con la didascalia 'Tutto molto interessante' che riprende proprio il titolo dell'ultima canzone di Rovazzi. I tre torneranno presto a Milano, le vacanze sono finite e bisogna riprendere il tour, Chiara lo seguirà in Italia? CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO DI FEDEZ

