GEMELLE KESSLER / Domenica Rewind ripropone il servizio sulla carriera delle sorelle Alice ed Ellen (Oggi, 8 gennaio 2017)

GEMELLE KESSLER, DOMENICA REWIND: LA REPLICA DEL SERVIZIO SULLA LORO OSPITATA DA BARBARA D’URSO (OGGI, 8 GENNAIO 2017) - Le gemelle Kessler, Alice ed Ellen, tornano in tv nel pomeriggio di Canale 5. La trasmissione di Barbara d'Urso, Domenica Live, oggi è tornata con la sua versione Rewind dando spazio al meglio di quanto andato in onda finora nel corso della stagione del programma di Canale 5. Tra i protagonisti non sono mancate le due sorelle dall'immensa carriera e che hanno fatto la storia dell'intrattenimento nostrano e non solo. A Domenica Rewind, dunque, è stato riproposto nel pomeriggio di oggi il servizio già andato in onda e che riassume la carriera artistica delle gemelle Kessler, con momenti del passato commentati dalle due sorelle in studio, al cospetto di Barbara d'Urso. Con loro, i telespettatori hanno rivissuto i balletti del celebre duo tedesco formato dalle sorelle che, all'età di 80 anni continuano ad intrattenere con la loro simpatia ed il loro sorriso. Nel corso di Domenica Rewind, oltre a rivivere il successo delle gemelle Kessler in Italia abbiamo potuto rivedere anche il divertente sketch che vide protagonista l'attrice e comica Luciana Littizzetto, quando si aggiunse nel corso di uno stacchetto alle due sorelle facendo sorridere con la sua immensa simpatia. La comica in quell'occasione ironizzò sulle lunghe gambe delle gemelle, definendosi "la più piccola delle gemelle Kessler, la figlia della serva", con una raffica di battute esilaranti. In attesa della nuova puntata in diretta di Domenica Live in onda dalla prossima settimana con nuove esclusive, la versione Rewind ha permesso al telespettatore di Canale 5 di rivivere doppiamente un momento storico di intrattenimento grazie alle immagini con protagonista il noto duo artistico più famoso del piccolo schermo italiano.

