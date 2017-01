GIANNI MORANDI, IL CANTANTE INFLUENZATO DOPO LE COSTOLE ROTTE: OGGI HA SFIDATO IL FREDDO (OGGI, 8 GENNAIO 2017) -Abbiamo ricordato i tanti malanni fisici che stanno interessando Gianni Morandi nelle ultime settimane: prima la rottura di tre costole per una banale caduta in giardino, infine l'influenza di stagione che ha colpito l'originario di Monghidoro. Per distruggere Gianni Morandi, però, ci vuole ben altro: la conferma arriva direttamente dal profilo Instagram del cantante, che pochi minuti fa ha aggiornato i suo followers che lo ritrae, seppure ben imbacuccato, già all'aperto in mezzo alla neve. Possibile che Morandi sia tornato nel giardino già teatro dell'incidente di qualche settimana fa? Forse, quel che è certo è che il cantante, a margine della foto che potete vedere cliccando qui, ha comunicato senza troppi giri di parole la sensazione provata nel momento della realizzazione del selfie:"Freddo". Insomma, Morandi è già pronto a tornare in pista: come ha fatto? Osservando un periodo di riposo ricostituente e una dieta a base di arance di Sicilia e riso in bianco.

GIANNI MORANDI, IL CANTANTE INFLUENZATO DOPO LE COSTOLE ROTTE: GLI ULTIMI SCATTI SU INSTAGRAM (OGGI, 8 GENNAIO 2017) -Non è un periodo fortunato per Gianni Morandi dal punto di vista della salute: il cantante di Monghidoro, infatti, ne sta passando di ogni negli ultimi tempi. Neanche un mese fa sul suo profilo Facebook era stato lo stesso Morandi ad annunciare la rottura di tre costole in seguito ad un incidente in giardino:"Sono costretto in casa da tre giorni e ci resterò ancora per un po', a riposo assoluto. Mentre lavoravo in giardino, sono scivolato sull'erba bagnata, cadendo all'indietro e sbattendo violentemente la schiena su un tronco tagliato che era per terra. Il dolore è stato fortissimo e ho tre costole fratturate" (clicca qui per leggere il post datato 15 dicembre). Negli ultimi giorni, però, alla sfortuna si è aggiunto il virus stagionale che proprio in questi giorni ha messo al letto milioni di italiani. Morandi, attraverso il proprio profilo Instagram, ha confermato col sorriso:"Influenza, non ti aspettavo" (clicca qui per vedere la sua foto con il termometro in mano).

