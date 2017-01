GOLDEN GLOBES 2017 / Pronostici vincitori e premi: favoriti, premio alla carriera per Meryl Streep e il menu di Alberico Nunziata (oggi, 8 gennaio)

GOLDEN GLOBES 2017, PRONOSTICI VINCITORI, PREMI E FAVORITI: MANCA L’ITALIA SUL PALCO MA NON A TAVOLA, IL MENU DI ALBERICO NUNZIATA (OGGI, 8 GENNAIO 2017) - Quella che andrà in onda stanotte, sarà la 74esima edizione dei Golden Globes Awards 2017. In Italia verranno trasmessi in esclusiva su Sky Atlantic, per uno spettacolo che senza ombra di dubbio lascerà il segno anche questo nuovo anno. I Globe come ben sapete anticipano i risultati degli Oscar anche se posseggono una vera marcia in più: le amatissime serie tv. Nessun italiano tra i nominati di questa notte e, durante la serata presentata da Jimmy Fallon gli ospiti faranno una cena a base di branzino accompagnato da una insalata di bietole con del formaggio di capra, spigola cilena e filet mignon con funghi e broccoli, per finire con un trio di profiteroles alla vaniglia con crema di amaretto, barrette croccanti alla gianduia e torta di mandorle alla napoletana. E così, se l'Italia mancherà sul palco, per la famosa kermesse sarà la prima volta per gustare una cena tutta made in Italy con lo chef Alberico Nunziata, che si è classificato al settimo posto nella prima edizione di Masterchef Italia. Per visionare i Golben Globes, dovrete collegarvi su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) ed anche in streaming dall'app di Sky Go.

GOLDEN GLOBES 2017, PRONOSTICI VINCITORI, PREMI E FAVORITI: PREMIO ALLA CARRIERA A MERYL STREEP (OGGI, 8 GENNAIO 2017) - Tra le altre nomination degne di nota dei Golden Globes 2017 di questa notte, ricordiamo la nomination a Meryl Streep nominata sia come miglior attrice ma che riceverà anche il premio alla carriera. Emma Stone riuscirà ad avere la meglio su Meryl Streep? L'attrice infatti concorre anche per il premio di miglior attrice di una commedia o musical ma dovrà vedersela - per l'appunto - con la Streep e la sua favolosa interpretazione in Florence. Meryl Streep durante il corso della sua scintillante e gloriosa carriera si è portata a casa la bellezza di otto Golden Globe e, come anticipato, oltre a concorrere per la sua straordinaria interpretazione di Florence Foster Jenkins riceverà il prestigioso premio Cecil B. DeMille 2017, consegnato a quei talenti che hanno lasciato la loro impronta nel mondo dello spettacolo. Anche questo anno, la cerimonia del Golden Globes sarà trasmessa su Sky Atlantic nella notte tra l'8 e il 9 gennaio 2017 a partire dall'1 mandando in onda il fantastico Red Carpet e successivamente, dalle 2 con l'assegnazione delle mitiche statuette.

GOLDEN GLOBES 2017, PRONOSTICI VINCITORI, PREMI E FAVORITI: DA LA LA LAND A MANCHESTER BY THE SEA E MOONLIGHT (OGGI, 8 GENNAIO 2017) - In attesa degli Oscar del prossimo 26 febbraio, questa notte si svolgerà la tanto attesa cerimonia dei Golden Globes 2017 al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, chi sono i favoriti? Vediamo tutti gli ultimi pronostici e le recenti news direttamente da Los Angeles. Come ben sapete, i premi saranno assegnati dalla stampa estera a film, serie TV ed attori, anticipando la famosa notte degli Academy Awards. Attualmente sono in corso gli ultimi preparativi mentre sono settimane che le anticipazioni ed i pronostici regnano sovrani in rete per stabilire quali progetti televisivi conquisteranno l'ambito premio. Tra i super favoriti vi sono, il musical La La Land, il musical dal sapore vecchia Hollywood e il drammaticissimo Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan. I due film non sono in gara solo come miglior film ma anche per interpreti, regia e sceneggiatura. Tra gli altri super favoriti inoltre, sempre secondo i pronostici, troviamo anche Moonlight di Barry Jenkins.

