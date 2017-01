IL TRAPEZIO DELLA VITA/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Dorothy Malone, alla regia Douglas Sirk (oggi, 8 gennaio 2017)

IL TRAPEZIO DELLA VITA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 8 GENNAIO 2017: IL CAST - Il trapezio della vita, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 8 gennaio 2017 alle ore 15.00, una pellicola, di genere drammatico è stata prodotta nel lontano 1958, il suo titolo originale è The Tarnished Angels. La regia è stata affidata a Douglas Sirk e portò sul grande schermo il romanzo Pylon di William Faulkner. Gli interpreti principali che figurano nel cast sono Rock Hudson, Dorothy Malone, Robert Stack, Jack Carson, Alan Reed, William Schallert e Christopher Olsen. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

IL TRAPEZIO DELLA VITA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 8 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La storia è ambientata a New Orleans e vede come protagonisti un trio di acrobati circensi che stringono amicizia con un giornalista di un quotidiano locale. Roger Shumann pilota d'aviazione durante la guerra è diventato un acrobata d'aria e per vivere si esibisce in numeri volanti insieme alla moglie Laverne che fa da paracadutista e al figlio Jack. Nel team c'è anche un burbero meccanico di nome Jiggs, che pur non facendo parte della famiglia si è unito agli Schumann per non stare da solo. Burke, un giorno assiste a un'esibizione del trio e decide di conoscere la bella paracadutista, colpito dal suo fascino e dall'eleganza del numero. L'uomo vuole scrivere un articolo sulla vita del marito Roger, che da eroe di guerra come pilota si è trasformato in acrobata dell'aria ed entra a far parte del suo piccolo mondo. Gli Schumann hanno molti problemi economici e la loro situazione finanziaria si fa più difficile quando l'aereo che utilizzano per i loro lanci si guasta in maniera irreparabile. In loro aiuto arriva un ricco imprenditore, organizzatore di alcune competizioni sportive, Matt Ord. L'uomo è palesemente infatuato di Laverne e fa un tacito patto con il marito in cambio di un aereo di seconda mano. Jibbs, da sempre innamorato della donna, non vuole accettare questo tipo di scambio nonostante Laverne non si faccia problemi nel trascorrere una notte con Ord pur di accontentare il marito. Venuto a conoscenza della cosa Burke riesce a convincere Ord a rinunciare al suo progetto e a cedere alla famiglia Schumann l'aereo senza ricevere nulla in cambio. L'onore di Laverne è così salvo ma Burke prova a spingere la donna a lasciare il marito che non si era fatto scrupoli a barattarla. Arriva il giorno della nuova gara, Jibbs ha riparato l'aereo e Roger può fare il suo spettacolo insieme a Laverne. Durante l'esibizione però qualcosa va storto e poco dopo il lancio della donna l'aereo precipita, uccidendo il pilota. Burke prova a consolare la donna ma lei pur di non distruggere la famiglia del giornalista decide di lasciarlo e cominciare una nuova vita da un'altra parte col figlio.

