IL VIAGGIO DELL'UNICORNO/ Su Italia 1 il film con Chantal Conlin e Heather McEwen, alla regia Philip Spink (oggi, 8 gennaio 2017)

IL VIAGGIO DELL'UNICORNO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 8 GENNAIO 2017: IL CAST - Il viaggio dell'unicorno, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 8 gennaio 2017 alle ore 14.00, una pellicola d'avventura e fantasy uscita nel 2001 con la regia di Philip Spink e la sceneggiatura di Dan Levine. I personaggi principali sono interpretati da Chantal Conlin, Heather McEwen, Beau Bridges, Mackenzie Gray, John DeSantis, Kimberly Hawthorne, Kira Clavell e Adrien Dorval. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL VIAGGIO DELL'UNICORNO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 8 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Alan Aisling è un vedovo che fa fatica ad andare avanti ed ha problemi sul lavoro. L'uomo insegna mitologia all'università ma il corpo docente vuole licenziarlo a causa dei suoi corsi troppo fantasiosi. Una notte Alan e le sue figlie, Miranda e Cassie, sono svegliati da alcuni rumori sospetti. Poco dopo in casa arrivano dei troll che provano a ucciderli e solo l'intervento di un nano di nome Malachia mette in fuga gli aggressori. La strana creatura convince la famiglia a unirsi a lui in un'avventura magica verso un'isola misteriosa perché devono portare a termine una missione per salvare il mondo della magia. Arrivati sull'isola il re Oberon e la regina Titania affidano ad Alan e alle sue figlie il compito di ritrovare il drago protettore della magia per evitare che il loro regno cada nelle mani dei troll. La prima tappa del viaggio è l'isola di Cnosso, dove Cassie fa la conoscenza del Minotauro. La creatura mitologica non è cattiva come raccontano le leggende e si dimostra ben felice di aiutare la famiglia Aisling nella ricerca del drago. Purtroppo però il gruppo scopre che la creatura è morta già da tempo. Senza perdere tempo l'equipaggio della nave prende con sé le ossa dell'animale e torna sulla barca. Dopo il Minotauro il gruppo fa la conoscenza di Medusa, la creatura mitologica conosciuta per trasformare le persone in pietra. Medusa si rivela buona e si unisce alla spedizione per salvare il regno di Oberon. Purtroppo durante una battaglia navale contro i troll, Medusa pietrifica accidentalmente il nano Malachia. L'unico modo per riportare in vita il nano è quello di ottenere una lacrima da un unicorno. Il leggendario animale si avvicina alle altre creature solo con una mela argentata e sembra che un orco di nome Olaf abbia questo particolare tipo di frutta. Grazie ai doni ricevuti dalla regina Cassie e Miranda riescono a prendere la mela e ad avvicinare l'unicorno che libera Malachia dalla pietrificazione. La minaccia dei troll si fa sempre più vicina e il regno magico passa all'azione ma durante la battaglia Cassie è fatta prigioniera. Approfittando dello scompiglio Alan riesce a riprendere le ossa del drago, che durante la lotta erano finite nelle mani dei troll mentre Cassie riesce a liberarsi da sola. Mentre Miranda mette in salvo le ossa del drago tutte le creature mitologiche conosciute dagli Aisling vengono catturate dai troll e ridotte in schiavitù. La famiglia però continua la sua missione e riporta a re Oberon le ossa del drago, facendo avverare la profezia che vedeva gli umani protagonisti di gesta eroiche. Grazie alla magia il drago risorge e tutte le creature mitologiche sono liberate.

