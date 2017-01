Il Segreto / Anticipazioni puntata serale dell'8 gennaio: la morte di Bosco e la guerra per Beltran

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA SERALE DELL'8 GENNAIO 2017: LA MORTE DI BOSCO - Dopo la puntata soft del sabato pomeriggio, i fan de Il Segreto possono mettersi comodi e prepararsi per la messa in onda della prima puntata serale del 2017 dopo la lunga pausa di dicembre. Mediaset ha deciso di optare per il prime time per una delle puntate più drammatiche delle ultime settimana e che segnerà 'uscita di scena di Bosco, figlio di Pepa e Tristan nonché fratello gemello di Aurora. A quanto pare la donna è tornata a fare del male a chi più ama e dopo aver causato la morte di Tristan, farà lo stesso anche con Bosco nela puntata di questa sera. Sarà proprio lei a cercare di uccidere Francisca ma finendo per colpire proprio Bosco che morirà tra le braccia della nonna non prima di averle chiesto una cosa importante, un'ultima promessa, ovvero quella di lasciare Beltran alle cure della sorella Aurora. Francisca dice sì a tutto quello che il suo amato nipote chiede ma subito dopo inizia a mentire a cominciare dal dire che è stata proprio Berta, uccisa da Bosco, a sperare a quest'ultimo uccidendolo. La matrona, non contenta, si presenta Al Jaral per portare via il piccolo Beltran come suo parente più prossimo ancora in vita dovrà essere lei ad occuparsi del bambino. Sarà davvero così?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA SERALE DELL'8 GENNAIO 2017: EMILIA E ALFONSO - Un capitolo a parte lo meritano Emilia e Alfonso. I due sono ancora separati e, come se non bastasse, Emilia ha un altro uomo nella sua vita, il misterioso Cesar. Lo stesso Matias si è accorto della liason tra i due e ha affrontato la madre ma senza successo. Nei prossimi giorni i due arriveranno a baciarsi tanto che Emilia inviterà lo sconosciuto a passare il Natale con lei, cosa ne sarà a quel punto di Alfonso? Quest'ultimo è convinto che la moglie tornerà presto con lui e ne parla con il fratello che, invece, vorrebbe avvisarlo di quello che sta succedendo tra Emilia e Cesar, riuscirà a farlo prima che sia troppo tardi? Come sarà il Natale di Alfonso quando si accorgerà che la sua bella Emilia è a cena con un altro?

© Riproduzione Riservata.