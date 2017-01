JOY ANDREW/ La migrante e neo mamma ospite nello studio di Fazio: la sua storia (Che tempo che fa, puntata 8 gennaio 2017)

JOY ANDREW, LA MIGRANTE E NEO MAMMA OSPITE NELLO STUDIO DI FABIO FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, PUNTATA 8 GENNAIO 2017) - Nella puntata di oggi, 8 gennaio 2017, di Che tempo che fa sarà ospite del salotto di Fabio Fazio anche Joy Andrew e la sua storia di grande attualità. Joy Andrew è infatti una delle dodici migranti che poche settimane fa è stata respinta dagli abitanti di Gorino, una piccola frazione di Goro, comune nella provincia di Ferrara. Gli abitanti del paese avevano alzato alcune barricate contro l'arrivo di un pullman carico di richiedenti asilo, scatenando diverse reazioni in tutta Italia. Ma la storia di Joy ha un lieto fine: infatti nel dicembre scorso ha dato alla luce il suo bambino, Michael.

JOY ANDREW, LA MIGRANTE E NEO MAMMA OSPITE NELLO STUDIO DI FABIO FAZIO: LA SUA STORIA (CHE TEMPO CHE FA, PUNTATA 8 GENNAIO 2017) - La storia di Joy Andrew inizia in Benin, stato dell'Africa occidentale stretto tra Togo e Nigeria. La sua famiglia, soprattutto suo padre, è di tipo tradizionale e quando resta incinta decide di scappare con Lamin, il padre del bambino. Nonostante i suoi vent'anni, le violenze paterne la convincono a intraprendere la strada della fuga. Il suo lunghissimo viaggio passa per la Libia, dove sale su un barcone per attraversare il Mediterraneo e cercare di arrivare in Europa. Ma il suo viaggio di speranza si infrange contro le proteste degli abitanti di Gorino, che rifiutano di ospitare lei e altre ragazze nel centro disposto dalla prefettura. Per questo motivo vengono spostate a Ferrara, dove ha finalmente dato alla luce il suo bambino, all'ospeda di Cona. Negli stessi giorni Joy è riuscita anche a riprendere i contatti con il compagno, che ha saputo anche di essere diventato padre. Secondo le parole della ragazza, la speranze dei genitori è di costruire una famiglia insieme in Italia. È la prima volta che Joy Andrew parla in televisione, intervistata in prima serata da Fabio Fazio. Le tragiche storie delle migrazioni sono di sempre maggiore attualità. Solo nel 2016, secondo l’UNHCR, sono state 181.405 le persone in fuga da guerre e carestie che hanno raggiunto l'Italia dal mare, in cerca di una nuova vita. La storia di Joy Andrew vuole raccontare la sua vita e l'esperienza che ha segnato il suo futuro.

