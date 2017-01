Justin Bieber / La popstar canadese abbandona il cane malato? La denuncia del suo ex ballerino! (oggi 8 gennaio 2017)

JUSTIN BIEBER: LA POPSTAR CANADESE ABBANDONA IL CANE MALATO? LA DENUNCIA DI UN SUO EX BALLERINO (OGGI 8 GENNAIO 2017) - Justin Bieber è finito di nuovo nell'occhio del ciclone. Questa volta la denuncia potrebbe davvero rischiare di 'corrodere' definitivamente la reputazione della popstar canadese, visto che si parla di un tema importante che riguarda gli animali. Pare che il cantante abbia 'abbandonato' il suo cane (dopo avergli aperto anche un account Instagram) ad uno dei suoi ballerini della produzione. A denunciare questo avvenimento è stato il ballerino di Bieber, Cj Salvador, ai microfoni di 'Tmz': "Mi ha detto che me lo dava perché non riusciva a occuparsene per i troppi impegni di lavoro, poi durante una visita dal veterinario ho scoperto che il cane era malato. Toddy soffre di una grave displasia all'anca e deve essere operato" le rivelazioni del ballerino che ha poi svelato di aver trovato gli otto mila dollari per curare il cane grazie ad una raccolta fondi. Justin Bieber per ora non ha commentato l'accaduto che lo ha messo nuovamente in una cattiva luce, ma sicuramente arriverà molto presto la replica per spiegare a tutti il motivo per cui ha deciso di lasciare il suo amato cane ad un suo ballerino.

