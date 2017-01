MARIA DE FILIPPI/ Queen Mary: torna il people show di Canale 5, e il popolo di Twitter si scatena (oggi, 8 gennaio 2017)

MARIA DE FILIPPI, QUEEN MARY: TORNA IL PEOPLE SHOW DI CANALE 5, IL POPOLO DI TWITTER SI SCATENA (OGGI, 8 GENNAIO 2017) - Maria De Filippi è tornata: la prima serata di Canale 5 è di nuovo della Regina del piccolo schermo. Ieri ha debuttato in prime time la 20esima edizione di C’è posta per te e - mentre la scuola di Amici ha già riaperto i battenti e anche Uomini e Donne ha quasi concluso la pausa dettata dalle festività di Natale - il popolo di Twitter si è letteralmente scatenato a colpi di #QueenMary, l’hashtag con il quale è stata identificata l’amatissima presentatrice. Mentre le voci su una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2017 (come co-conduttrice) non si fermano, Maria De Filippi è stata riaccolta da un bagno di folla e acclamazioni virtuali: “Queen Mary non perde occasione per mostrarci quanto sia perfetta ed amata anche dagli animali #queenmary insegnaci a vivere #cepostaperte” scrive infatti un utente sulla piattaforma, durante i saluti finali della trasmissione insieme al cagnolino Saki. Qualcuno è subito pronto a chiedersi come hanno fatto a resistere fino a quel momento senza Maria De Filippi, altri invece ammettono che anche questa volta la conduttrice è riuscita ad andare a segno. Il ritorno in prima serata è stato accolto con un entusiasmo davvero incontenibile: accadrà lo stesso domani, 9 gennaio 2017, con la prima puntata del 2017 di Uomini e Donne? Staremo a vedere…

