MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017 NEWS: LA RICETTA DEL RISO CON RANE DI CANNAVACCIUOLO, IL VIDEO (OGGI, 8 GENNAIO) - La sesta edizione del talent culinario MasterChef Italia sta regalando ad un pubblico televisivo sempre più nutrito, tantissime emozioni e colpi di scena. Archiviata la terza puntata andata in scena nella splendida Matera depositaria di un grande patrimonio artistico e culturale e in attesa di gustare la quarta puntata che si preannuncia altrettanto avvincente, per la rubrica MasterChef Italia c’è una ghiotta sorpresa firmata Antonio Cannavacciuolo. Infatti lo chef napoletano dal suo bellissimo ristorante stellato Villa Crespi sul lago di Como, presenta agli appassionati la sua ricetta per la realizzazione del riso carnaroli con le rane. La ricetta è stata pubblicata sul sito di Sky e condivisa sulla pagina Facebook del programma con un video nel quale Cannavacciuolo presenta la preparazione del piatto, ovviamente facendolo alla propria maniera ed ossia con grande simpatia. Clicca qui per seguire il video di Antonino Cannavacciuolo direttamente dalla sua cucina.

