MISS HELSINKI 2017 / Sephora Ikalaba, nigeriana 19enne vince il titolo: polemiche razziste sul web (Oggi, 8 gennaio 2017)

MISS HELSINKI 2017, SEPHORA IKALABA VINCE IL TITOLO: GIOVANE MIGRANDE NIGERIANA 19ENNE, LA DECISIONE DELLA GIURIA - A guadagnarsi il titolo di Miss Helsinki 2017 è stata Sephora Ikalaba, giovane 19enne e migrante nigeriana che ha conquistato la giuria finlandese. Contro ogni aspettativa - ma soprattutto banale stereotipo - a trionfare nell'ambito della celebre manifestazione di bellezza nazionale è stata una ragazza di colore, dai tratti decisamente diversi rispetto all'immaginario comune. Alta 165 centimetri, capelli scuri così come la sua pelle, Sephora ha conquistato la giuria della kermesse indipendentemente dai canoni nordici di bellezza. A vincere è quindi stata la tipica bellezza africana piuttosto che quella vichinga. Aspetto che, come riporta Corriere.it, non sarebbe affatto piaciuto alla Finlandia ma soprattutto al popolo della rete che avrebbe già bollato la sua vittoria come scandalosa. L'assenza di una vincitrice bionda, dalla carnagione chiarissima e dai lineamenti morbidi e delicati avrebbe lasciato dietro di sé un'ondata di polemiche, offese e indignazione. Una reazione non nuova in questi ambiti e che già si era vissuta tre anni fa, in occasione di Miss Mondo Italia 2014, quando tra le finaliste la spuntò Chrisolythe Songo, ragazza di colore che, sebbene fosse nata nel nostro Paese fu vittima di vergognosi insulti sulla sua pagina Facebook.

MISS HELSINKI 2017, SEPHORA IKALABA VINCE IL TITOLO: POLEMICHE E INSULTI RAZZISTI PER IL COLORE DELLA SUA PELLE - La 19enne Sephora Ikalaba, neo Miss Helsinki 2017, dopo aver gioito per la sua vittoria, come evidenziato dalle foto che la immortalano sorridente e felice insieme alle altre concorrenti della manifestazione, ha dovuto fare i conti con le imbarazzanti polemiche. A finire nel mirino del popolo della rete sarebbe proprio la giuria finlandese che l'avrebbe eletta reginetta di bellezza del Paese nordico, accusata di essere giunta a questa scelta al solo scopo di "soddisfare la dittatura terzomondista del politically-correct". Tra i commenti più severi c'è anche quello di chi definisce Sephora Ikalaba "la Miss più brutta degli ultimi anni", preferendo a lei "le altre concorrenti bianche". Saltano all'occhio anche i numerosi commenti puramente razzisti di chi la paragona "ad una scimmia" e di chi avrebbe intravisto nella neo Miss Helsinki 2017 una somiglianza con l'ex presidente Usa, Barack Obama. L'elezione della nuova reginetta finlandese avrebbe trovato spazio soprattutto su Stormfront, forum online nel quale si discute di nazionalismo bianco e antisemitismo. Qui si leggono pesanti prese di posizione contro la giuria la quale per il voto espresso in favore di Sephora meriterebbe, a detta degli utenti, "la punizione tradizionale dei traditori".

