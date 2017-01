NADA/ La cantante di “Senza un perché” ospite su Rai 3 (Che fuori tempo che fa, puntata 8 gennaio 2017)

NADA, LA CANTANTE DI “SENZA UN PERCHÈ” OSPITE SU RAI 3 (CHE FUORI TEMPO CHE FA, PUNTATA 8 GENNAIO 2017) - Oggi, domenica 8 gennaio 2017, andrà in onda una nuova puntata di Che fuori tempo che fa, la trasmissione d'intrattenimento condotta da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Litizzetto. Tanti gli ospiti previsti per la serata come Nada, tra le più cantanti ed artiste più amate degli anni 70/80. Recentemente uno dei suoi brani del passato dal titolo "Senza un perché" è tornato ad essere fortemente in auge grazie alla serie televisiva The Young Pope, prodotta da Paolo Sorrentino e trasmessa da Sky Atlantic. Il singolo, che fa parte di un album di Nada pubblicato nel 2004, chiude il quarto episodio della serie e sembra praticamente scritto appositamente per la scena a cui fa da colonna sonora. E così il singolo "Senza un perché" si è prontamente posizionato tra le prime posizioni delle classifiche italiane piazzandosi al secondo posto delle hit rock dietro al brano di Vasco Rossi " Un giorno migliore". La stessa cantautrice si è detta estremamente sorpresa dal ritorno di fiamma che ha interessato il suo singolo. Al Corriere della Sera ha infatti dichiarato che prima della messa in onda in tv della serie, non era a conoscenza delle modalità con cui il suo brano sarebbe stato utilizzato da Sorrentino. Nada non ha ovviamente esitato a ringraziare il regista napoletano che è rimasto folgorato dal testo della canzone, perfettamente calzante attorno al personaggio protagonista di The Young Pope. La sera del 31 dicembre 2016, Nada ha accompagnato verso la mezzanotte del nuovo anno, i visitatori di Piazza della Resistenza a Scandicci, un Comune in provincia di Firenze, con uno strepitoso concerto che ha attirato centinaia di fan.

NADA, LA CANTANTE DI “SENZA UN PERCHÈ” OSPITE SU RAI 3: LA CARRIERA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, PUNTATA 8 GENNAIO 2017) - Nada, il cui nome completo è Nada Malanima, è nata a Gabbro di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, nel 53. La sua carriera musicale ed artistica ha inizio quando Nada è ancora giovanissima. Figlia di un clarinettista, a soli 16 anni partecipa al Festival di San Remo con il brano Ma che freddo fa riuscendo a piazzarsi al primo posto delle principali hit parade nazionali e straniere, riscuotendo un grande successo in Spagna e Giappone. Nel 71 si aggiudica il primo posto della manifestazione sanremese con il singolo Il cuore è uno zingaro e nel 83 spopola con la hit Amore disperato. Nada si è cimentata anche nel mondo della recitazione prendendo parte a film come Il diario di Anna Frank e Con gli occhi chiusi per il quale ha interpretato anche la colonna sonora scritta da Ennio Morricone.

© Riproduzione Riservata.