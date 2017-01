NCIS - New Orleans 2 / Anticipazioni puntata 8 gennaio 2017: tutta la verità sulla sorella di Brody?

NCIS - NEW ORLEANS 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, domenica 8 gennaio 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - New Orleans 2, in prima Tv assoluta. Andrà in onda la 18esima puntata, dal titolo "Voltare pagina". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: il Capitano James Grant (Clay Edmund Kraski) viene ucciso mentre la moglie si trova fuori città. Loretta (CCH Pounder) rileva tre colpi dritti al petto e delle contusioni alla testa e sul corpo, che fanno pensare ad un pestaggio pregresso al delitto. L'uomo è stato ucciso inoltre mentre si trovava in diretta radio con una dj, conduttrice di uno show. Poco dopo, Kayla Anderson (Amy Price-Francis) riceve una minaccia via radio da un uomo del pubblico, che le annuncia che sarà la prossima vittima. L'NCIS si concentra sui collegamenti fra la vittima e la dj, che vada oltre il periodo trascorso insieme in Iraq. Risalgono così a Brandon Pierce (James Hiroyuki Liao), che dopo essere stato catturato, rivela di aver voluto avvisare la conduttrice perché sa che è in pericolo. Confessa infine che è collegato alla vittima ed a Kayla per via di una missione segreta avvenuta in Iraq. Brody (Zoe McLellan) è l'unica a credere nella sua innocenza, convinta che qualcosa non torni. Intanto, (Pride Scott Bakula) scopre che la figlia non vuole più continuare gli studi alla scuola di musica e guardare al futuro con sguardo nuovo. Pierce invece riferisce durante l'interrogatorio di essere arrivato a New Orleans per raggiungere Kayla e vivere con lei. Rivela anche che qualcuno pedinava la dj e di aver visto una macchina verde inseguirla. Poco dopo, Kayla rischia di perdere la vita in un'esplosione, ma Pride la salva in tempo. Analizzando il pc dell'ufficiale, Patton (Daryl Mitchell) scopre il pagamento di una somma che la moglie riconduce ad una perizia e che il suo conto è stato svuotato. Trova poi delle email che Grant ha inviato a Keila, in cui smaschera la loro relazione. Il periodo coincide con quello in cui aveva una storia d'amore proprio con Patton. Ore dopo, Pride e LaSalle (Lucas Black) scoprono che il contabile di Grant è morto e che qualcuno ha simulato il suo suicidio. Loretta infatti ha rilevato tracce di ansiolitico con cui è stato debilitato ed infine ucciso. Brody sospetta invece che Kaila e Reed abbiano prosciugato il conto di Grant e che si sia liberata del complice. L'unica altra possibilità è che l'assassina sia in realtà la moglie della vittima, magari perché aveva scoperto il suo tradimento ed aveva voluto vendicarsi. Durante il funerale, Rachel (Lilli Birdsell) non nasconde a Kaila di sapere della relazione fra il marito e la dj. L'NCIS irrompe sul posto e la arresta alcuni istanti più tardi, grazie al DNA rilevato sul collo di Reed. A fine caso, Pride riferisce a Laurel di volere solo il meglio per lei e di aver solo creduto che la musica fosse anche fra i suoi interessi. Vuole però che la figlia trovi la sua strada, qualsiasi voglia, ma le impedisce di abbandonare gli studi subito perché si è presa un impegno. Accetta comunque di ridiscuterne alla fine del semestre.



NCIS - NEW ORLEANS 2, ANTICIPAZIONI 8 GENNAIO 2017, EPISODIO 17 "VOLTARE PAGINA" - Un maresciallo della marina viene investito da un autobus, ma l'NCIS dubita che si tratti di un incidente. In seguito si scopre che la vittima stava lavorando per lo stesso quotidiano della sorella di Brody, a sua volta rimasta uccisa in un incidente automobilistico. Rimane ancora convinta che la sorella non sia realmente morta, come dimostrerebbero le famose foto. Decide così di indagare sull'evento insieme a Pride, raggiungendo la sede del giornale a Houston. Qui parlano anche con il figlio degli editori, il fidanzato della sorella di Brody, ma non ottengono nulla. Tornati in città, scoprono che il Maresciallo ha scritto una storia su un nuovo che avrebbe potuto vendicarsi e fargli del male e che potrebbe aver rubato il portatile della vittima. A casa dell'ufficiale trovano tuttavia un altro laptop, che Sebastian e Patton cercheranno di violare. Scoprono così che chi ha inviato le lettere è lo stesso uomo che si trova in carcere per l'omicidio della sorella di Brody. Qualcuno lo ha incastrato e crede che solo lei potrà scoprire la verità.

