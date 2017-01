NOMAD-THE WARRIOR/ Su La7 il film con Kuno Becker, Jason Scott Lee, alla regia Sergej Vladimirovič Bodrov e Ivan Passer (oggi, 8 gennaio 2017)

NOMAD - THE WARRIOR, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 8 GENNAIO 2017: IL CAST - Nomad - The warrior, il film in onda su La7 oggi, domenica 8 gennaio alle ore 21.20, una pellicola del 2005 di produzione kazaka e diretta da Sergej Vladimirovic Bodrov e Ivan Passer. Il film è di genere storico e racconta attraverso il protagonista, Mansur, di un personaggio storico realmente esistito nel Kazakistan nel XVIII secolo, il guerriero Ablai Khan. Gli attori principali sono Kuno Becker, Jason Scott Lee, Jay Hernandez, Ayana Yesmagambetova, Doskhan Zholzhaksynov, Mark Dacascos e Zhanas Iskakov. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NOMAD - THE WARRIOR, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 8 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La storia è ambientata lungo un arco temporale esteso, che raccoglie buona parte del 1700. Il Kazakistan terra asiatica estesa e angusta è governata da numerose tribù guerriere, che si fronteggiano da secoli senza veder mai prevalere l'una sull'altra. Un giorno un guerriero soprannominato Olaz il Saggio predice l'arrivo di un uomo che sarà in grado di unire sotto il suo comando tutte le tribù facendo cessare per sempre le guerre civili. Il capo di una potente tribù nomade, Galdan chiama a sé il saggio e appresa la profezia e quello che essa rappresenta per la sua leadership decide di spedire i suoi soldati nel luogo dove nascerà il bambino per ucciderlo. Il generale Sharish parte per la missione ma è fermato dallo stesso Oraz, che da solo affronta gli uomini di Galdan, salvando il neonato. Al piccolo è dato il nome di Mansur e Oraz lo accoglie nella sua casa per addestrarlo all'arte della guerra insieme ad un altro bambino di nome Erali. I due ragazzi crescono in simbiosi e dimostrano fin da subito di essere abili combattenti anche se Mansur sembra avere quelle doti da condottiero e stratega che mancano all'amico. Le fratture tra le varie tribù kazake diventano l'occasione da parte degli ungari di muovere guerra in massa per occupare le loro terre. Mansur, che crescendo è diventato un forte guerriero inizia a incitare il popolo verso l'unità per contrastare il nemico esterno. La sua campagna sembra avere esito positivo ma alcuni generali tramano contro di lui per mantenere saldo il proprio potere. Nel frattempo l'arrivo di una giovane fanciulla nella vita di Mansur e Erali metterà i due amici per la prima volta l'uno contro l'altro. La battaglia finale sarà cruenta e sanguinosa ma i kazaki riusciranno ad avere la meglio e a battersi per la prima volta nella loro storia come un popolo compatto e unito. Mansur sarà chiamato a combattere all'ultimo sangue contro il campione degli ungari, Šarïš e alla fine avrà la meglio. Alla fine tutti riconosceranno la lungimiranza e il coraggio del giovane Mansur ma soprattutto il suo ruolo nella battaglia finale. Il popolo kazako lo eleggerà all'unanimità Gran Khan, diventando così Ablai Khan.

