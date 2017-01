ORIETTA BERTI/ La cantante torna ospite nello studio di Fabio Fazio: cosa racconterà? (Che fuori tempo che fa, puntata 8 gennaio 2017)

ORIETTA BERTI, LA CANTANTE TORNA OSPITE NELLO STUDIO DI FABIO FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, PUNTATA 8 GENNAIO 2017) - Orietta Berti sarà ospite di Fabio Fazio oggi, domenica 8 gennaio, a Che fuori tempo che fa in prima serata. Non è la prima volta che la celebre artista partecipa alla trasmissione della domenica di Rai 3, ma nell’ultimo periodo la ricorrenza è stata davvero speciale: la Berti festeggia infatti i suoi 50 anni di carriera. Orietta Berti non certo ha bisogno di presentazioni, perché la sua storia personale attraversa tutta la musica italiana: dagli inizi a Reggio Emilia fino al rapido successo negli anni '60, con la consacrazione nella sua prima partecipazione al Festival di Sanremo nel 1966. La cantante emiliana ha partecipato a ben dieci esibizioni alla manifestazione corona, senza contare le numerose presenze in alcuni programmi storici della musica italiana, come Un disco per l'estate. I successi dell'usignolo di Cavriago - così era soprannominata in passato - restano ancora oggi nella memoria di tutti, da Finché la barca va a Io ti darò di più. La sua è una lunga biografia celebrata da ben quattro dischi d'oro, un disco di platino e altri due d'argento, che hanno premiato gli oltre 15 milioni di dischi venduti in tutta la sua carriera. Lo scorso 1 gennaio la Rai le ha dedicato uno speciale durante l’appuntamento con L’Arena, condotto da Massimo Giletti per celebrare i 50 anni di carriera.

ORIETTA BERTI, LA CANTANTE OSPITE NELLO STUDIO DI FAZIO: LE VOCI A PROPOSITO DELLA PARTECIPAZIONE A L’ISOLA DEI FAMOSI (CHE FUORI TEMPO CHE FA, PUNTATA 8 GENNAIO 2017) - Nonostante alcune voci di corridoio avessero iniziato ad ipotizzare una sua partecipazione futura a un reality - l'Isola dei Famosi - al momento la verità sembra più vicina ad una smentita che ad una conferma. In un’intervista rilasciata in esclusiva a Oggi, infatti, la Berti ha affermato che un'eventuale partecipazione è difficile, dopo l'esperienza a Ballando con le stelle, di cui si è pentita perché rivelatasi un lavoro troppo faticoso. Il suo ultimo lavoro originale è Dietro Un Grande Amore. 50 anni di musica, uscito nel 2015 con moltissimi pezzi inediti raccolti in 5 album. Lo scorso anno è uscita anche la sua ultima raccolta ufficiale, Playlist.

