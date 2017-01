OROSCOPO PAOLO FOX 2017 / Classifica settimanale a Mezzogiorno in famiglia e previsioni di oggi previsioni 8 Gennaio 2017 a LatteMiele

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: CLASSIFICA SETTIMANALE A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA E PREVISIONI DI OGGI 8 GENNAIO 2017 SU LATTEMIELE La celebre classifica di Paolo Fox ritornerà a Mezzogiorno in famiglia per la puntata di oggi, domenica 8 gennaio. Nell'attesa vediamo cosa ha previsto l'astrologo per la giornata di oggi nello spazio dedicato agli astri sulle frequenze di LatteMiele. Il noto astrologo ci racconta le evoluzioni legate ai vari segni con delle situazioni che cambiano e regalano sorrisi e altre che invece si complicano e sicuramente non sono di buon presagio. Tra i segni più assistiti da buone sensazioni c'è sicuramente l'Ariete che vivrà una giornata piena di emozioni e di forza. Saturno invece sarà in opposizione ai Gemelli che si troveranno a dover sopportare tante difficoltà. Il Leone potrebbe dover affrontare delle situazioni di disagio, ma avrà tempo per recuperare dalle sue difficoltà. La Bilancia invece avrà nella sua orbita Giove che darà la possibilità di cambiare le cose che non sono andate bene come ci si aspettava nell'inizio di questo 2017.

Andiamo però a vedere segno per segno le analisi di Paolo Fox. Ariete: Giornata positiva ricca di forza ed energia. Questo inizio dell'anno è in grado di portare grandi soddisfazioni da un punto di vista affettivo, purché riusciate a dedicarvi a ciò che conta veramente. Febbraio si preannuncia ricco di soddisfazioni. Toro: La Luna nel segno porta nuovo ottimismo. Un miglioramento della situazione amorosa favorisce la risoluzione delle dispute restituendovi un po' di armonia. Buone possibilità anche per risolvere qualche tensione lavorativa. Gemelli: Saturno in opposizione rende l'ambito sentimentale un po' teso, qualche discussione potrebbe condurre a dei periodi di crisi, specialmente per quanto riguarda le coppie nate da poco. Causa di queste tensioni potrebbe anche essere l'insoddisfazione generata dal vedere i propri meriti scarsamente riconosciuti. Si raccomanda cautela, specialmente per quanto riguarda le relazioni interpersonali. Cancro: Una situazione affettiva abbastanza buona compensa le tensioni ancora presenti nell'ambito lavorativo. Qualcuno potrebbe prendere in considerazione l'idea di fare un passo in dietro per cercare di evadere da una situazione o un ambiente lavorativo particolarmente ostile. Leone: La Luna dissonante potrebbe portare qualche opposizione in amore, qualcuno potrebbe soffrire dei disagi in ambito amoroso tali da necessitare un confronto per recuperare un rapporto in crisi. Qualche tensione anche negli altri rapporti interpersonali, qualcuno potrebbe sentire che qualcosa gli sia stato sottratto. Vergine: I nati sotto questo segno potrebbero particolarmente soffrire la situazione di instabilità che stano vivendo. Questo fine settimana potrebbe portare qualche sollievo. Qualcuno potrebbe provare ad ovviare a questa sensazione di instabilità cercando di organizzare meglio le proprie attività e i propri sentimenti. Bilancia: Giove nel segno garantisce la possibilità di un cambiamento, nonostante l'ultimo periodo abbia portato qualche calo di ottimismo. Si consiglia di non scoraggiarsi. Scorpione: Giornata utile a risposarsi e a raccogliere le energie. Il periodo dimostra essere particolarmente favorevole per gli incontri amorosi e qualcuno potrebbe ritrovarsi all'interno di una storia importante. Buon recupero rispetto ai malesseri con cui si è concluso il 2016. Sagittario: Qualcuno potrebbe aver chiuso qualche relazione che non si era dimostrata in grado di dare i frutti sperati. Le amicizie e le relazioni di valore otterranno delle riconferme che rinsalderanno dei rapporti. Qualche frustrazione in ambito lavorativo, destinata però a risolversi presto. Capricorno: Giornata ottima per i sentimenti, supportata dalla Luna in ottimo assetto. Giornata in grado di portare anche grande ottimismo e rinsaldare la fiducia in se stessi. Acquario: Giornata tesa da un punto di vista amoroso, probabili tensioni con qualche discussione. Anche la forma fisica lascia a desiderare. Pesci: Giornata positiva, specialmente per quanto riguarda l'ambito sentimentale. La grande forza che caratterizza questo periodo può favorire un confronto, permettendovi di rialacciare alcuni legami.

OROSCOPO 2017, CLASSIFICA E PREVISIONI DI PAOLO FOX: A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA E ANCHE SU LATTEMIELE (OGGI, DOMENICA 8 GENNAIO) - L'Oroscopo 2017 del famoso astrologo ci ha già dato qualche novità, grazie alla carrellata fatta nei primi giorni di questo nuovo anno. Tuttavia, il primo appuntamento dell'anno con la classifica dei segni dello Zodiaco avverrà proprio in questa giornata. Paolo Fox ci svelerà quali segni hanno raggiunto il podio e chi invece ha affrontato l'ultima settimana con difficoltà, finendo in fondo alla Top 12. Potrebbe essere il caso per esempio del Cancro, che non ha visssuto splendidamente gli ultimi mesi del 2016. Una situazione che si protrarrà anche nella prima parte dell'anno, a causa di incertezze sia per quanto riguarda le relazioni che per il lavoro. Si verrà però ricompensati ampiamente nella seconda metà dell'anno, a partire da novembre. Anche la Vergine non ha trascorso bene l'ultima parte del 2016 e questo mese di gennaio potrebbe provocare una forte tristezza in alcuni nati del segno. In ripresa a giugno per quanto riguarda l'amore: matrimoni e convivenze in arrivo. Fra i favoriti dell'Oroscopo 2017 troviamo invece la Bilancia, che vivrà un anno di grandi novità. Questo non vuol dire però che potrà rimanere a guardare mentre le stelle opereranno a suo favore, anzi. Ci si dovrà infatti mettere di impegno per risolvere alcune tensioni create con un ex oppure per via di questioni legali rimaste senza soluzione. In risalita anche lo Scorpione, che potrà contare su un gennaio pieno di amori e amicizie. Finalmente un po' di respiro per i nati del segno, che negli ultimi mesi dell'anno scorso hanno vissuto dei problemi, anche in ambito relazionale. Clicca qui per rivedere le previsioni dell'Oroscopo 2017 di Paolo Fox.

MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'8 GENNAIO 2017: VALLERANO VS QUISTELLO, CHI VINCERA'? - La tarda mattinata di Rai 2 vivrà un nuovo appuntamento con Mezzogiorno in famiglia che oggi, domenica 8 gennaio 2017, spingerà verso una sfida accesa i due comuni in gara. I campioni di Vallerano, in provincia di Viterbo, non hanno avuto vita facile con gli sfidanti. I giochi e le diverse attività promosse dal programma hanno portato inesorabilmente alla vittoria gli sfidanti di Quistello, in provincia di Mantova. Il titolo verrà quindi messo in palio nelle prove finali che si svolgeranno oggi e che decreteranno un vincitore. Chi sarà? In attesa di scoprirlo, approfondiamo la conoscenza di questi due Comuni. Vallerano, di matrice etrusca, può vantarsi di aver dato i natali a due personalità di spicco: il pittore Paolo Ferretti e Francesco Orioli, cofondatore della Repubblica Romana. In primo piano per quanto riguarda l'archeologia, Quistello può contare sulla recente scoperta di insediamenti romani e tardoantichi, oltre che a ceramiche pregiate del Rinascimento ritrovate in un'area del vecchio castello. Da sottolineare che nel 2012, il Comune è rientrato fra quelli maggiormente colpiti dal terremoto che si è abbattuto in Emilia Romagna.

© Riproduzione Riservata.