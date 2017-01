Oroscopo 2017 / Branko, le previsioni di oggi 8 gennaio a Dimensione Suono Due: Gemelli, Toro, Cancro, Ariete, Sagittario, Leone e gli altri segni

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 8 GENNAIO A DIMENSIONE SUONO DUE: I SEGNI D'ARIA - Torna l'appuntamento con l'Oroscopo di Branko, che ha interpretato i movimenti degli astri a Dimensione Suono Due: quali sono le previsioni per oggi, 8 gennaio 2017? Partiamo dai segni di aria e quindi dai Gemelli, che devono aspettarsi qualche piccola scaramuccia: Mercurio causerà qualche piccolo problema di salute e allora attenzione ai bronchi. Non mancherà qualche tensione nell'ambiente di lavoro, ma se avete qualcosa da chiarire con qualcuno conviene aspettare qualche giorno, aspettate quindi che si calmino le acque. Il segno della Bilancia oggi ricorda vecchi fatti che possono ancora condizionarvi nel vostro modo di fare, pensare, amare. Non deve essere necessariamente una cosa negativa, ma non abbiate paura, l'influsso di Venere li allontanerà. Influsso della triade Plutone-Sole-Luna in Toro per il segno dell'Acquario: avete la sensazione che qualcuno trami alle vostre spalle, ma si tratterà di una sensazione solo vostra. Mettetevi al sicuro cercando di ascoltare con attenzione le parole degli altri.

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 8 GENNAIO A DIMENSIONE SUONO DUE: I SEGNI DI TERRA - Branko si è occupato ovviamente anche dei segni di terra per le previsioni di oggi dell'Oroscopo. L'astrologo, intervenuto Dimensione Suono Due, ha parlato quindi degli amici del Toro: Venere influenzerà in maniera dinamica ed ottimista la giornata di oggi, che sarà proficua per i viaggi, le attività di coppia, gli appuntamenti occasionali e influenzerà persino la carriera. L'amore è nell'aria per gli amici nati sotto il segno della Vergine, grazie all'influsso benefico della Luna in Toro. Tuttavia non dovete cullarvi, perché la Luna cambia sempre forma. Prendete atto della vostra situazione familiare, fatelo soprattutto per i figli. Branko nell'appuntamento odierno con le previsioni dell'Oroscopo ha concluso l'approfondimento sui segni di terra analizzando la situazione per i Capricorno: la triade Plutone-Sole-Luna li farà risplendere, quindi è prevista tanta serenità in amore e nelle questioni familiari. Importanti novità anche nel settore professionale se voi darete il vostro meglio.

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 8 GENNAIO A DIMENSIONE SUONO DUE: I SEGNI DI FUOCO - Nell'analisi dell'Oroscopo di oggi Branko ha fornito le sue previsioni anche per i segni di fuoco a Dimensione Suono Due. L'astrologo ha spiegato che per il segno dell'Ariete la giornata di oggi parte a gonfie vele, con il dinamismo e la grinta necessaria. Il vostro ottimismo vi porterà a prendere decisioni importanti che potrebbero condizionare il vostro futuro prossimo, è importante però parlare di queste questioni con la famiglia. La Luna promette un influsso positivo nel campo finanziario, quindi vi aiuterà ad investire nella maniera più razionale possibile. Gli amici del Leone, invece, sono un po' tesi a causa della forma fisica non al top dopo le feste, ma non amareggiatevi. Non lasciate che il vostro cattivo umore infierisca nelle relazioni con gli altri. Inoltre, l'amore è dietro la porta: apritela, senza cercare più alcuna scusa. Infine, i nati sotto il segno del Sagittario, che possono contare su Mercurio come spirito guida: importanti novità dal punto di vista lavorativo, ciò che desideravate già da dicembre sembra essere possibile adesso. La vita privata, purtroppo, non è altrettanto rosea.

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 8 GENNAIO A DIMENSIONE SUONO DUE: I SEGNI D'ACQUA - Le previsioni di Branko per l'Oroscopo di oggi su Dimensione Suono Due si sono concentrate anche sull'analisi dei segni d'acqua. Scopriamo allora qual è la loro situazione... La Luna, Venere e Marte in Pesci sono gli astri guida del segno del Cancro: l'amore è nell'aria per l'astrologo, che consiglia di lanciarvi su quel progetto amoroso o lavorativo che tanto desideravate. Gli amici dello Scorpione, invece, oggi dovranno osservare il proprio matrimonio: c'è qualcosa che li turba, molto probabilmente un conflitto non del tutto risolto. C'è, però, tensione anche nel rapporto con i parenti, quindi cercate di rilassarvi quando possibile. L'astrologo nell'Oroscopo di oggi ha poi fornito dei consigli anche ai nati sotto il segno dei Pesci: la Luna in Toro porterà occasioni dal punto di vista finanziario, ma voi avete bisogno di dedicarvi alla famiglia e all'amore. Per i single, invece, è arrivato il momento di sperimentare un po' di passione.

