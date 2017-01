PAOLO FOX/ L’astrologo nelle studio di Fabio Fazio: farà qualche previsione? (Che fuori tempo che fa, puntata 8 gennaio 2017)

PAOLO FOX, L’ASTROLOGO NELLO STUDIO DI FABIO FAZIO: L’ULTIMO BATTIBECCO CON GIANCARLO MAGALLI (CHE FUORI TEMPO CHE FA, PUNTATA 8 GENNAIO 2017) - Oggi, domenica 8 gennaio 2017, torna su Rai 3 il consueto appuntamento con il programma condotto da Fabio Fazio, Che fuori tempo che fa. Tanti gli ospiti previsti per la serata. Tra i nomi più attesi vi è senza dubbio il noto astrologo televisivo Paolo Fox, che certamente dispenserà consigli e previsioni astrologiche per il nuovo anno. Negli ultimi giorni, Paolo Fox ha fatto parlare di sè per via di un acceso battibecco con il suo collega Giancarlo Magalli. L'argomento del litigio sarebbe stata la decisione di mamma Rai di sostituire la puntata de I Fatti Vostri, prevista per il 2 gennaio, con uno speciale dedicato all'oroscopo di Paolo Fox per il 2017. Lo speciale di Paolo Fox sarebbe dovuto andare in onda il 1 gennaio ma, per lasciare spazio all'approfondimento giornalistico dei tragici fatti di cronaca legati all'attacco terroristico di Capodanno al club Reina di Istanbul, la Rai non ha potuto fare altro che posticipare la programmazione. Ebbene, durante la puntata de I Fatti Vostri del 3 gennaio, Magalli e Paolo Fox si sono lanciati mirate e piccate frecciatine in diretta tv.

PAOLO FOX, L’ASTROLOGO NELLO STUDIO DI FABIO FAZIO: LA CARRIERA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, PUNTATA 8 GENNAIO 2017) - Oltre alla partecipazione nel programma I Fatti Vostri, in onda ogni mattina su Rai 2, Paolo Fox è attualmente protagonista, nell'emittente radiofonica Latte e Miele, con il suo oroscopo quotidiano. Nel dicembre del 2016 è stato inoltre pubblicato, dalla Cairo Editori, il suo nuovo libro nel quale ha esposto tutte le sue previsioni astrologiche per il nuovo anno specifiche per ogni singolo segno. Paolo Fox è nato a nato a Roma nel 1961 ed è uno dei più popolari astrologi della televisione italiana. La sua carriera di astrologo in tv ha avuto inizio fin dagli anni novanta. Ha lavorato principalmente in programmi Rai e preso parte a trasmissione radiofoniche presso Radio Deejay e Radio Latte Miele, dove tutt'ora presenta il suo oroscopo giornaliero. Da circa 15 anni propone le sue previsione nel programma mattutino di Rai 2, I Fatti Vostri, e in Mezzogiorno in Famiglia la domenica mattina, dove viene proposta la classifica dei segni settimanale. Cura la rubrica astrologica del mensile DiPiù ed ha pubblicato una lunga serie di libri dedicati alle previsioni astrologiche dell'anno.

