PISTOLE CALDE A TUCSON/ Su Rete 4 il film con Mark Stevens e Gale Robbins

PISTOLE CALDE A TUCSON, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 8 GENNAIO 2017: IL CAST - Pistole calde a Tucson è il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 8 gennaio 2017 alle ore 17.00. Una pellicola di genere western dal titolo originale Gunsmoke in Tucson, realizzata nell’anno 1958 per la regia di Thomas Carr, nel cast figurano Mark Stevens, Gale Robbins, Forrest Tucker, Vaughn Taylor, Gail Kobe, Kevin Hagen, William Henry e Richard Reeves. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

PISTOLE CALDE A TUCSON, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 8 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato in Arizona verso la fine dell’Ottocento e racconta la storia di due fratelli John (Forrest Tucker) e Chip (Mark Stevens). Da sempre John e Chip hanno vissuto insieme condividendo gioie e dolori della loro vita ma un episodio della loro giovinezza li ha segnati per sempre. Nello specifico i due fratelli hanno dovuto assistere ad una vera e propria esecuzione del loro amato padre, un ladro: a causa dei suoi continui forti di cavalli, un cospicuo numero di allevatori si era stancato dei suoi soprusi e aveva deciso di vendicarsi con la sua morte. Questa tragica esperienza segna per sempre le loro vite che seguono due poli diametralmente opposti. Infatti, mentre John decide di non continuare con la malavita, ma piuttosto di diventare un bravo poliziotto, Chip diventa un pericoloso bandito. Con il passare degli anni quindi a causa delle loro differenti scelte, i due fratelli diventano veri e propri antagonisti con John che prova in tutti i modi a far rispettare la legge divenendo un implacabile esecutore di giustizia, mentre Chip non esita a creare problemi alla polizia mettendo in piedi anche numerose rivolte nella sua cittadina. Per Chip quindi gli episodi di malavita si susseguono giorno dopo giorno, e a nulla servono i continui tentativi del fratello John per farlo redimere, lui continua a sbagliare. Un giorno però sulla strada di Chip capita una persona onesta che sembra in qualche modo riuscire a farlo ragionare. Infatti, questa amicizia con questa persona così onesta e leale lo porterà a mettere in discussione la vita vissuta fino a questo momento e a voler in qualche modo redimersi. Così grazie anche all’aiuto di questo amico decide di aprire un ranch e di provare ad essere finalmente un uomo giusto. John però vedendo il radicale cambiamento nella vita del fratello, non è convinto fino in fondo del suo pentimento e di fatti le circostanze daranno ragione a John. Chip infatti suo malgrado si ritroverà nuovamente nei guai.

