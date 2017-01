REGALI E SEGRETI/ Su La5 il film con Marla Sokoloff, Mark Webber, alla regia Lisa Mulcahy (oggi, 8 gennaio 2017)

REGALI E SEGRETI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 8 GENNAIO 2017: IL CAST - Regali e segreti, il film in onda su La5 oggi, domenica 8 gennaio 2017 alle ore 21.10, una pellicola con cui La5 chiude la programmazione dedicata al Natale, la commedia di genere romantica è uscita nel 2010, il titolo originale era Gift of the Magi. La regia è stata affidata a Lisa Mulcahy e si basa su un breve racconto di O. Henry, scrittore americano molto prolifico all'inizio del 1900. I protagonisti sono interpretati da Marla Sokoloff, Mark Webber, Thomas Grube, Gary Hetzler, Glynis Casson, Clelia Murphy, Megan Riordan e Tomas O'Suilleabhain.

REGALI E SEGRETI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 8 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Della e Jim Young sono una coppia di novelli sposi giovani e affiatati, che vive nella classica provincia americana e deve fare i conti con la crisi economica. I coniugi Young vorrebbero trascorrere un bel Natale insieme ma poche settimane prima delle festività la loro auto viene rubata. I due ragazzi, che già faticano ad arrivare a fine mese si ritrovano così con un'ulteriore spesa cui non riescono a fare fronte. Di comune accordo decidono di non scambiarsi i regali per quel Natale in modo da poter mettere da parte i soldi per qualcosa di più importante. Della come hobby ama fare fotografie e il suo soggetto preferito è il marito. Un giorno lo convince a posare per lei per alcuni scatti a bordo di una vecchia auto d'epoca che hanno nel garage. Jim spera nel tempo libero cerca di aggiustare l'auto ma gli mancano alcuni pezzi molto costosi, tra cui il volante. Nonostante la promessa di non scambiarsi i regali Della decide di regalare al marito il costoso e antico volante di cui ha bisogno e per questo cerca un secondo lavoro serale. La ragazza ottiene subito il lavoro ma l'impresa di tenere nascosta la cosa al marito si rivela più difficile del previsto. Jim inizia a sentire la mancanza della moglie e crede che lei si stia allontanando da lui perché interessata a un altro uomo, un ricco imprenditore che ha iniziato a frequentare in città. L'uomo è il proprietario del negozio dove Della lavora part time ma questo Jim lo ignora. Tra i due le tensioni aumentano fino a un punto di rottura che mette a rischio la cena della Vigilia di Natale. Della però non vuole rinunciare al suo regalo per il marito e va a compare il volante. Purtroppo i soldi che ha messo da parte non le bastano e così è costretta a vendere anche la sua preziosa macchina fotografica. Jim, pentitosi per il modo in cui ha trattato la moglie decide di farle un regalo ma non avendo nessun risparmio da parte cede a un collezionista la sua auto d'epoca e acquisto un obiettivo per la macchina fotografica. Jim e Della si ritrovano così entrambi alla Vigilia di Natale con i regali impacchettati ma senza che nessuno dei due possa realmente utilizzarlo. I due capiscono che il vero regalo è quello di stare insieme e così trascorrono in armonia le feste, lui con un volante e nessuna macchina dove metterlo e Della senza la macchina fotografica ma con un nuovo obiettivo.

