RUSH HOUR / Anticipazioni puntata 8 gennaio 2017: un amore in arrivo per Carter?

RUSH HOUR, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella prima serata di Premium Crime di oggi, domenica 8 gennaio 2017, andranno in onda due nuovi episodi di Rush Hour, in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l'ottavo, dal titolo "Anche i poliziotti sbagliano" e "La bella testimone". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: una giovane studentessa viene ritrovata priva di vita in un parcheggio auto. Il medico legale trova delle pastiglie su entrambi gli occhi della vittima, che viene in seguito identificata come agente sotto copertura. Jenna stava infatti indagando su alcuni decessi avvenuti fra le studentesse del liceo, andate in overdose per la stessa droga sistentica lasciata sul suo corpo, conosciuta come "raxa". Carter (Justin Hires) e Lee (Jon Foo) iniziano ad indagare sul caso a partire dall'istituto in cui si era infiltrata l'agente uccisa, riuscendo a convincere il rettore Calhoun (William Mapother) a farli accedere in missione sotto copertura come supplementi. Per riuscire ad indagare meglio sul caso, viene coinvolto anche Gerald (Page Kennedy). Carter viene introdotto a scuola come insegnante d'ascolto, per raccogliere i pensieri degli studenti sulle morti delle due coetanee, mentre a Lee viene assegnato un compito speciale: insegnare musica. Intanto, Donovan (Kirk Fox) ascolta le conversazioni di una studentessa in particolare, che potrebbe essere la spacciatrice di raxxa, ma senza concludere nulla. Gerald invece avvisa Didi (Aimee Garcia) subito dopo perché è riuscito ad avere un incontro con lo spacciatore di zona. Dopo aver scoperto che dall'interno i rapporti disciplinari non vengono inviati alla Polizia, Didi accede al database di Calhoun e scopre che uno studente è stato colto in flagrante mentre spacciava. Più tardi, Lee sorprende due uomini a fare pressioni sullo studente indicato dal rettore e viene messo fuori combattimento, ma Carter riesce a farli fuggire. Nel frattempo, Didi spreme Buddy (Chris D'Elia), il contatto di Gerald, perché le riveli da chi si rifornisce di raxa: Eliza Montoya, la leader di un cartello della droga. Mentre Hassan (Deniz Akdeniz) si riprende dall'aggressione, i due criminali risalgono alla fabbrica in cui viene prodotta la raxa. Lo studente rivela di aver acquistato due volte una raxa "falsa" in un magazzino in cui si trova il laboratorio. Gli uomini di Diego Ortiz (Lobo Sebastian) riescono a non farsi vedere da Carter e Lee, che invece individuano il laboratorio con facilità, dov trovano Henry (Connor Paolo), un altro studente. In quel momento, Diego rapisce Alice (Julianna Guill), la presunta spacciatrice, escludendo anche l'ascolto di Donovan. Diego intima invece allo studente di presentarsi ad un incontro, altrimenti ucciderà Alice. Carter e Lee intervengono immediatamente, riuscendo ad arrestare anche la mandante degli omicidi.

RUSH HOUR, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 8 GENNAIO 2017, EPISODIO 7 "ANCHE I POLIZIOTTI SBAGLIANO" - Carter e Lee assistono ad una rapina apparentemente senza successo che coinvolge un gruppo di motociclisti ed un furgone blindato. In seguito, qualcuno pubblica un video del delitto e lo definisce "poliziotto bastardo". Carter si inorridisce solo quando scopre che il responsabil è proprio Lee. Quest'ultimo invece continua le indagini, concentrandosi sul Quantou come possibile responsabile del furto, ma Carter e Didi scoprono che si tratta di una banda ucraina.

RUSH HOUR, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 8 GENNAIO 2017, EPISODIO 8 "LA BELLA TESTIMONE" - Lee e Carter scortano un testimone dalla casa sicura fino in aula, ma vengono attacati da una coppia di assassini. In seguito, si scopre che il testimone, da cui Carter è attratto, aveva una relazione con il suo datore di lavoro. Il fatto che la donna voglia testimoniare contro il sospettato potrebbe danneggiare la sua credibilità, così Nina decide di sfuggire alla custodia della Polizia per ottenere delle prove aggiuntive di quanto afferma.

