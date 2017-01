RUSTY IL SELVAGGIO/ Su Iris il film con Matt Dillon e Mickey Rourke

RUSTY IL SELVAGGIO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 8 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Rusty: il selvaggio è il film in onda su Iris oggi, domenica 8 gennaio 2017 alle ore 23.30. "Rumble Fish" è il titolo in lingua originale. Il film drammatico si basa su un romanzo di S. E. Hinton ed è stato diretto da Francis Ford Coppola, grandissimo regista nato a Chicago nel 1939. Nel corso della sua brillante carriera ha ricevuto ben sei premi Oscar per alcune delle sue migliori pellicole come, ad esempio, "Patton, generale d'acciaio", "Il padrino", "Il padrino - Parte II" e "Il padrino - Parte III". Anche il cast che sarà possibile apprezzare durante la messa in onda del film, il protagonista ha il volto dell'ottimo Matt Dillon, affascinante attore che grazie al suo talento ha recitato per registi di primo piano come, ad esempio, Jonathan Kaplan, Garry Marshall, Gus van Sant, Cameron Crowe e Anthony Minghella. Al suo fianco recita Mickey Rourke, al tempo uno degli uomini più belli del mondo, come dimenticare, per esempio, la sua partecipazione al celebre "9 settimane e ½" o al commovente "The Wrestler" di Darren Aronofsky? Citiamo, infine, la presenza di Dennis Hopper, leggendario attore che ha partecipato ad alcune pellicole che hanno scritto la storia del cinema come, ad esempio, "Gioventù bruciata", "Il gigante", "Easy Rider" e "Sfida all'O.K. Corral". Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film

RUSTY IL SELVAGGIO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 8 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film ha inizio a Tulsa, città dell'Oklahoma, all'interno di una tavola calda chiamata Bennys Biliards: Rusty James (Matt Dillon) è un giovane bullo che da qualche tempo domina una banda giovanile della cittadina. Viene contattato dal suo amico Midget (Laurence Fishburne), il ragazzo lo informa che il leader del gruppo rivale, il brutale Biff Wilcox (Glenn Withrow), vuole incontrarlo quella notte in un garage abbandonato per dargli una bella lezione. Rusty, ovviamente, accetta la sfida e si confronta con i suoi soci, l'astuto Smokey (Nicolas Cage), il fedele B.J. Jackson (Chris Penn) ed il nerd Steve (Vincent Spano), tutti e tre hanno idee molto differenti su quale sia il migliore approccio per gestire lo scontro con Wilcox e la sua banda. Inoltre Steve deve ricordare ai suoi amici che 'Quello della moto' (Mickey Rourke), il fratello maggiore di Rusty, non sarebbe affatto felice di sapere che la sua banda è in procinto di riaprire le ostilità con i suoi storici nemici, il vecchio capo, infatti, si è impegnato duramente perché si riuscisse a creare ua situazione di pace e di relativa tranquillità. Rusty, però, non ascolta il consiglio del suo amico e gli ricorda che 'Quello della moto' è sparito da quasi due mesi e che, con ogni probabilità, non tornerà mai più a Tulsa. Rusty, prima di prendere parte allo scontro, visita la sua fidanzata Patty (Diane Lane), la ragazza con cui ha da tempo un rapporto fisso fatto di continue litigate e tradimenti: in seguito si incontra con la sua gang e si reca all'appuntamento con Biff. Durante lo scontro, Rusty ha la meglio e percuote il suo avversario con tanta violenza da lasciarlo praticamente privo di sensi. Proprio in quel momento arriva suo fratello 'Quello della moto': il nostro protagonista si distrae e Biff ne approfitta per ferire al fianco il suo avversario con un pezzo di vetro. Fortunatamente per il nostro protagonista, la pugnalata non ha ripercussioni rilevanti: il fratello maggiore riesce a medicarlo egregiamente e la sera successiva i due ragazzi possono partecipare ad una cena di famiglia assieme a loro padre, un avvocato alcolizzato abbandonato dalla moglie...

