SAMUEL ROMANO/ Il cantante che parteciperà a Sanremo 2017 ospite nello studio di Fazio (Che tempo che fa, puntata 8 gennaio 2017)

SAMUEL ROMANO, IL CANTANTE CHE PARTECIPERÀ A SANREMO 2017 OSPITE NELLO STUDIO DI FACIO (CHE TEMPO CHE FA, PUNTATA 8 GENNAIO 2017) - Ci sarà anche Samuel Romano, il cantante del gruppo torinese dei Subsonica, tra gli ospiti della trasmissione Che tempo che fa in onda oggi domenica 8 gennaio in prima serata su Rai 3. Dopo la pausa natalizia, la trasmissione riparte con grandi nomi: oltre a Samuel, infatti, attorno al tavolo di Fazio, introdotti da Filippa Lagerback si siederanno la nuotatrice e campionessa olimpica Federica Pellegrini, l'astrologo Paolo Fox per le previsioni del 2017 segno per segno, i comici siciliani Ficarra e Picone e ancora (nella seconda parte della trasmissione), le cantanti Nada e Orietta Berti e gli attori Stefano Accorsi e Carolina Crescentini. Samuel Romano parlerà del suo primo album da solista, Il codice della bellezza, già anticipato da due singoli (La risposta e Rabbia), che uscirà nei negozi di dischi il 24 febbraio. Recentemente Samuel ha fatto parlare di sé in quanto scelto dalla sua città, Torino, come direttore artistico della manifestazione organizzata per Capodanno in piazza San Carlo. Lo spettacolo, a cui hanno preso parte artisti del calibro del rapper Ensi e di Planet Funk, è stato trasmesso in diretta sui canali Sky. Per l'occasione, Samuel ha presentato alla sua città, per la prima volta dal vivo, il suo primo album da solista, Il codice della bellezza. Recentemente, l'album è stato poi anticipato anche del videoclip del singolo Rabbia, girato a Venezia e firmato dal regista Cosimo Alemà. Oltre al nuovo album, per il 2017 Samuel Romano ha in cantiere tanti progetti. Ad esempio salirà sul palco del Festival di Sanremo con il brano Vedrai.

SAMUEL ROMANO, IL CANTANTE CHE PARTECIPERÀ A SANREMO 2017 OSPITE NELLO STUDIO DI FACIO (CHE TEMPO CHE FA, PUNTATA 8 GENNAIO 2017) - Samuel Umberto Romano, noto solo come Samuel, è un cantautore e chitarrista torinese, classe 1972. La sua notorietà deriva dall'essere il frontman del gruppo musicale dei Subsonica, sebbene Samuel abbia preso parte, nel corso della sua carriera, a diversi progetti musicali. Tra i progetti paralleli di maggior successo, ad esempio, c'è quello dei Motel connection, di cui fanno parte il dj Pisti e l'ex bassista dei Subsonica Pierfunk. Quando suona con i Subsonica, Samuel usa la chitarra acustica e canta in italiano, mentre nelle varie collaborazioni, usa anche la chitarra elettrica e canta in inglese. Nel 2016, i Subsonica hanno annunciato una pausa del gruppo come tale e l'avvio di nuovi progetti da solisti per alcuni componenti della band. Contemporaneamente, Samuel ha annunciato sui propri canali social l'uscita del suo primo album da solista, lanciando anche un sondaggio per far scegliere ai fan il nome del disco. L'uscita dell'album, stabilita poi per il mese di febbraio del 2017, è stata anticipata dalla pubblicazione di due singoli, Rabbia e La risposta. Nella vita privata, Samuel è legato sentimentalmente da alcuni anni all'attrice siciliana Isabella Ragonese.

