SANREMO 2017/ News: sarà Super Sanremo con Crozza e la De Filippi? (oggi, 8 gennaio 2017)

SANREMO 2017, NEWS: SARÀ SUPER SANREMO CON CROZZA E LA DE FILIPPI? - Manca poco più di un mese all’inizio dell’edizione 2017 del Festival di Sanremo che vedrà in cabina di regia ancora una volta il buon Carlo Conti anche in ragione degli ottimi dati d’ascolti ottenuti in passato. In queste ore si stanno susseguendo le illazioni sulla composizione della squadra che accompagnerà lo stesso Conti in questa conduzione. Nello specifico si parla di un vero e proprio Super Sanremo che potrebbe vedere al fianco di Conti la signora di Canale 5 Maria De Filippi per una manifestazione dagli alti contenuti. A dare quell’immancabile tocco di comicità e divertimento potrebbe pensarci il comico genovese Maurizio Crozza nelle vesti di ospite fisso portando in scena, sulla falsa riga di quanto fatto da Virginia Raffaele lo scorso anno, alcuni dei suoi personaggi più famosi come Flavio Briatore, Carlo Freccero, il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca e tanti altri. Ne sapremo di più nelle prossime ore.

