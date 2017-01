SENZA FRENI/ Su Tv8 il film con Joseph Gordon Levitt e Michael Shannon

SENZA FRENI, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 8 GENNAIO 2017: IL CAST - Senza freni è il film in onda su Tv8 oggi, domenica 8 gennaio 2017 alle ore 23.30. Una pellicola di genere azione - thriller dal titolo originale Premium Rush che è stata prodotta nel 2012 negli Stati Uniti d’America, ha una durata di circa 1 ora e 31 minuti per la regia di David Koepp. Nel cast figurano Joseph Gordon Levitt, Michael Shannon, Dania Ramirez, Jamie Chung, Wole Parks e Aasif Mandvi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SENZA FRENI, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 8 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un uomo di nome Wilee (Joseph Gordon-Levitt) il quale da sempre lavora come corriere per una ditta di spedizioni. Wilee è un bike messenger, e grazie al proprio talento e alla propria bravura riesce a muoversi senza alcun problema e con molta dimestichezza nel traffico infernale della bellissima ma sempre caotica città di New York. Proprio per adempiere in pieno il suo lavoro Wilee deve portare a termine le consegne che di volta in volta gli vengono affidate velocemente e senza porsi domande. Un giorno come sempre Wilee si reca a lavoro e qui gli viene affidato una delicata consegna. Si deve recare presso la Columbia University dove ad attenderlo ci sarà una donna di Manhattan di nome Nima (Jamie Chung) la quale gli affida il delicato compito di consegnare un pacco nel quartiere di Chinatown nel più breve tempo possibile. Wilee è un esperto bile messenger e sa che per arrivare fin lì ci vogliono almeno novanta minuti. Sarà infatti proprio questo il tempo che Wilee avrà a sua disposizione per cercare di arrivare presso l’indirizzo datogli senza fare ritardo. Ciò che però Wilee non sa è che il pacco nasconde qualcosa di molto delicato e pericoloso allo stesso tempo. Wilee, dotato di una potente bici con telaio in acciaio scatta veloce su e giù per la città senza alcuna remora o preoccupazioni di affrontare il caotico traffico cittadino. Inizia quindi a pedalare più veloce che può ma ben presto si rende conto di essere inseguito. La sua consegna si rivela ben presto corsa contro il tempo a causa di un poliziotto dall’aspetto tranquillo,ma in realtà è violento, il quale ha intenzione di raggiungerlo per mettere le sue mani sul pacco che il bike messenger deve consegnare. Inizia così una sorta di inseguimento tra il poliziotto e il bike messenger il quale però per sua fortuna può contare sull’aiuto della collega Nima.

© Riproduzione Riservata.