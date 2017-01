STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: la soap spagnola di Canale 5, Dragon Ball Super e Altrimenti ci arrabbiamo (domenica, 8 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 8 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 8 gennaio 2017, la programmazione prevista dalle reti del Biscione è davvero molto ricca e variegata, in grado di soddisfare le esigenze di tutti i membri della famiglia. Tanti programmi d'intrattenimento e film intramontabili come Altrimenti ci arrabbiamo e grandi successi moderni come Tutta colpa di Freud. Spazio anche alle serie tv più seguite del momento con i nuovi episodi de Il Segreto, approdato ormai alle diciannovesima stagione. Dopo questa breve introduzione passiamo al dettaglio della programmazione.

Si parte alle ore 21.10 su Canale 5 con la serie tv Il segreto che ormai ha rubato il cuore di tutti gli italiani. In seconda serata alle 23.20 sarà trasmesso il secondo episodio della serie Quello che nascondono i tuoi occhi. Italia 1 dalle ore 20.45 fa un regalo a tutti gli appassionati della saga di Dragon Ball, trasmettendo ben 6 episodi della serie Dragon Ball Super. A seguire, dalle 23.50, spazio al film d'azione Never back down - Mai arrendersi che racconta la storia di Jake Tyler che assieme alla sua famiglia, in seguito alla morte del padre, si trasferisce ad Orlando per poter frequentare una nota scuola di tennis. Di li a poco scoprirà che la sua vera vocazione sono le arti marziali. Su Rete 4 alle 21.15, sarà trasmesso Altrimenti ci arrabbiamo, un classico intramontabile con protagonista il grande Bud Spencer. A seguire il film thriller Il tocco del male, un fantasy thriller del 1998 interpretato dal premio Oscar Denzel Washington. La5 alle ore 21.10 propone il film comico Regali Segreti che narra la storia di Jim e Della, due novelli sposi alle prese con numerosi problemi finanziari. I segreti e le verità taciute, rischieranno di rovinare il loro rapporto. Su Mediaset Extra alle 21.10 spazio alle repliche del fortunato programma d'intrattemento Tu si que vales, condotto da Belen Rodriguez con la partecipazione di Maria de Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Su Iris alle 21.00 è in programmazione il film Tutta colpa di Freud, pellicola del 2014 diretta da Paolo Genovese che racconta le vicende di Francesco, Sara, Marta, Emma, Alessandro e Claudia le cui vite si intrecceranno indissolubilmente nel corso della storia. Italia 2 propone il film fantascientifico/ favolistico Waterworld, interpretato e diretto da Kevin Costner. La storia prende vita all'interno di un mondo post apocalittico interamente sommerso dalle acque. Su Top Crime spazio agli episodi 7 e 8 della prima stagione della serie tv The Misteries of Laura. Infine su Boing, l'intrattenimento per i più piccoli è affidato al cartone animato Doraemon che verrà trasmesso a partire dalle 21.20.