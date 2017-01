STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: la fiction con Elena Sofia Ricci, NCIS e lo show di Fabio Fazio (domenica, 8 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 8 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 8 gennaio 2017, il palinsesto di casa Rai è ricco di contenuti e trasmissioni che asseconderanno i gusti di tutti i telespettatori. C'è grande attesa per il ritorno su Rai 1 della serie tv Che Dio ci aiuti approdata ormai alla sua quarta stagione. Il crime è ospite della prima serata di Rai 2 con NCIS e un programma di intrattenimento condotto da Fabio Fazio viene trasmesso su Ra 3. Il resto delle reti Rai invece, propone una vasta offerta di film, che variano nel genere tra comico, thriller e drammatico. Ma scopriamo adesso la programmazione della serata Rai nel dettaglio.

Su Rai Uno alle 21.30 verranno trasmessi i primi due episodi della quarta stagione della serie tv Rai Che Dio ci aiuti. Confermata la presenza di suor Angela, Suor Costanza e Azzurra. Cattive notizie per i fan di Guido, interpretato da Lino Guanciale, che apparià solo nel primo episodio di questa nuova stagione. In seconda serata spazio all'approfondimento giornalistico con lo Speciale TG1, in onda dalle 23.50. Rai Due alle 21.00 trasmetterà l'episodio 19 della dodicesima stagione del telefilm NCIS. A seguire sarà la volta del episodio 20 della seconda stagione dello spin-off NCIS New Orleans. In seconda serata, appuntamento con La Domenica Sportiva, la trasmissione condotta da Alessandro Antinelli con Giorgia Cardinaletti, che approfondirà gli avvenimenti salienti della diciannovesima giornata di serie A. Su Rai Tre ,alle ore 21.10, ritorna Che fuori tempo che fa, il programma d'intrattenimento condotto da Fabio Fazio, che tra gli altri ospiterà Orietta Berti e Vincenzo Salemme. A seguire, alle ore 23.25, sarà la volta del film La buca, pellicola comica del 2014 interpretata da Sergio Castellitto, Rocco Papaleo e Valeria Bruni Tedeschi. Su Rai 4 ,alle ore 20.10, sarà la volta del film comico francese 20 anni in meno, che racconta la storia di Alice una 34enne che pur di riuscire ad ottenere la promozione a direttrice della rivista Rebelle, cede alle avance di Balthazar, un giovane studente più giovane di lei di 18 anni. Rai 5, alle 20.15, propone l'ultimo episodio di documentari scientifici della serie intitolata 24 ore sul pianeta terra. Su Rai Movie dalle 21.20 spazio al film A qualsiasi prezzo, un thriller drammatico del 2012, diretto da Ramin Bahrani ed interpretato da Zac Efron e Dennis Quaid. La pellicola racconta la storia di Dean un giovane intento a divenire un pilota di auto da corsa che deve fare i conti con le responsabilità derivanti dalla fattoria di famiglia. Ma dovrà presto cambiare i suoi piani di vita per via di catastrofici ed inaspettati avvenimenti. Infine su Rai Premium dalle 21.20 sarà la volta del film Indizi da uno sconosciuto. La storia ruota attorno a Colin Miller, un facoltoso uomo d'affari che rimane intrappolato nella sua abitazione a causa di una manomissione del sistema di sicurezza interno. Nessuno può muoversi dall'abitazione o uno psicopatico dall'identità misteriosa farà esplodere l'abitazione.