STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Ink Master Redemption, Timeless e NCIS (domenica, 8 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 8 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 8 gennaio 2017, prima di cominciare con una lunga e faticosa settimana di lavoro, potrete godervi le ultime ore di relax. Sistemandovi sul divano potrete scegliere in tranquillità uno dei programmi della vasta offerta in prima serata dell'emittente privata Sky. Sul canale Sky Uno andrà in onda il primo episodio della seconda stagione della serie televisiva Ink Master Redemption, mentre su Fox gli appassionati della serie televisiva Timeless potranno assistere al quinto episodio della prima stagione. A chiudere il trittico delle serie televisive ci sarà NCIS, in programma su Fox Crime. Ma passiamo subito a scoprire il dettaglio della programmazione di Sky di stasera.

Se siete amanti della pallacanestro o del calcio, per voi sono in programma due eventi da non perdere, su Sky Sport 1 ci sarà il posticipo del campionato di calcio italiano fra Juventus e Bologna, su Sky Sport 2 verrà trasmesso il match di Nba fra i Milwaukee Bucks e i Washington Wizards, mentre su Fox Sports ci sarà la sfida del campionato di calcio spagnolo fra il Villarreal e il Barcellona. Andiamo adesso ai canali dedicati al cinema, su Sky Cinema Uno verrà trasmessa la pellicola Single ma non troppo, interpretata da Dakota Johnson. Su Sky Cinema Family, assieme ai vostri figli, potrete godervi il film d'animazione intitolato Le avventure di Fiocco di Neve. Su Sky Cinema Passion potrete vedere uno dei più bei film interpretati da Jack Nicholson, vale a dire Qualcosa è cambiato, nel quale il bravissimo attore recita assieme ad Helen Hunt e Greg Kinnear e Cuba Gooding Jr. Su Sky Cinema Comedy verrà trasmessa la parodia di Fast and Furios, dal titolo, Superfast & Superfurious. Un'altra splendida pellicola sarà trasmessa su Sky Cinema Max. Stiamo parlando di Salvate il soldato Ryan, con la partecipazione di Tom Hanks, Matt Damon e Bryan Cranston. A chiudere la programmazione su Sky Cinema Cult ci sarà il film Revolutionary Road, diretto dal regista Sam Mendes e interpretato da una delle coppie di attori più apprezzate del cinema mondiale, Leonardo Di Caprio e Kate Winslet. Il film Qualcosa è cambiato, che ha permesso a Jack Nicholson di vincere il Premio Oscar, racconta la storia di uno scrittore con dei complessi, che cambierà la propria vita radicalmente per aiutare la donna che ama. Nella pellicola Salvate il soldato Ryan, diretta da Steven Spielberg, un gruppo di soldati americani viene inviato in Francia per riportare in patria James Ryan, l'unico ancora vivo di quattro fratelli recatisi al fronte.