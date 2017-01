Stefano De Martino / Non solo bellezza fisica, ecco perché piace così tanto (oggi, 8 gennaio 2017)

STEFANO DE MARTINO: NON SOLO BELLEZZA FISICA, ECCO PERCHÉ PIACE TANTO (OGGI, 8 GENNAIO 2017) - Stefano De Martino è un bellissimo ragazzo, e non è strano quindi che siano in tanti a essere suoi fan. Ma il ballerino diventato famoso grazie alla scuola di Amici di Maria De Filippi non è solo un ragazzo muscoloso e molto bello fisicamente, è anche una persona dal cuore d'oro e dal carattere speciale, che in molti adorano proprio per questo. A colpire di Stefano i suoi fan è infatti soprattutto la sua bellezza interiore, quel fascino umile di chi non si sente mai al sì sopra degli altri e guarda sempre le persone negli occhi riconoscendosi suo pari. "Sei una gran bella persona.... ho letto nei tuoi occhi la profonda sensibilità che hai nel cuore,mentre aiutavi le persone come me....bella trasmissione ma soprattutto grande tu", gli hanno scritto sotto una foto pubblicata su Facebook. Insomma, Stefano De Martino ha fatto breccia nel cuore del pubblico solo con la sua semplicità e il suo carattere speciale, ed è probabile che rimanga impresso nella loro mente per ancora molto tempo.

STEFANO DE MARTINO: IL SUCCESSO RAGGIUNTO CON SELFIE, LE COSE CAMBIANO (OGGI, 8 GENNAIO 2017) - Stefano De Martino è diventato famoso partecipando alla scuola di Amici di Maria De Filippi, e poi è rimasto sui rotocalchi per molto tempo grazie alla sua storia con Emma Marrone e poi con il matrimonio con Belen Rodriguez. Ma Stefano ha raggiunto un enorme numero di fan grazie alla trasmissione Selfie - Le cose cambiano, condotta da Simona Ventura: lì ricopre il ruolo di mentore e, aiutato dal fashion blogger Mariano di Vaio, cerca di rendere migliore la vita di persone che si trovano in difficoltà. Stefano De Martino è arrivato anche a mettersi contro Simona Ventura e Pamela Prati per non rinunciare ai suoi ideali e dare posto nella trasmissione a chi non poteva permettersi delle cure. E forse è stato proprio questo particolare episodio a rendere Stefano ancora più amato dai fan, che ogni volta per lui hanno solo belle parole. Chissà cosa ci riserverà il ballerino in futuro e di quali altri gesti si renderà capace.

