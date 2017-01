THE LAST SHIP 3 / Anticipazioni puntata 8 gennaio 2017: Tom tenta l'azzardo, farà esplodere le mine!

THE LAST SHIP 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 8 gennaio 2017, Premium Action trasmetterà due nuovi episodi di The Last Ship 3, in prima Tv assoluta. Saranno il quinto ed il sesto, dal titolo "Campo minato" e "Guerilla". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Tom (Eric Dane) ed il resto degli ufficiali ricevono un video di richieste da parte di Takehaya (Hiroyuki Sanada), che annuncia altre morti se non seguiranno alla lettera i suoi ordini. Il criminale si rivolge in particolare a Michener (Mark Moses), perché da quel momento in poi agisca in modo diverso. Intanto, l'equipaggio della Nathan James viene sottoposto a numerose torture, specialmente Diaz, che viene preso di mira. Slattery (Adam Baldwin) crede che potrebbero contattare Tom e gli ufficiali creando un dispositivo, ma vengono interrotti dall'arrivo degli uomini di Takehaya. Per riuscire a distrarli, Diaz preferisce attirare su di sé le loro attenzioni e quindi nuove sevizie. Intanto, Tom scopre che i cinesi hanno individuato la loro posizione, semplicemente calcolando il punto di rifornimento più vicino. La Foster (Marissa Neitling) crede che il piano di Peng sia far ricadere la colpa sui pirati e Tom decide di entrarci in contatto in qualche modo: entrare nel quartier generale del criminale. Più tardi, Slattery scopre che Takehaya non ha alcun vaccino alternativo ed usa il sangue dei soggetti già guariti per potersi curare. Realizza quindi che il loro sangue serve proprio a quello, ma non serve a nulla chiedergli di lasciare che le navi rimangano nel suo Paese. Tom, Foster e Wolf (Bren Foster) annullano i sistemi operativi di Peng per potersi introdurre nel suo palazzo e lo prendono in ostaggio. Tom pretende che permetta che facciano rifornimento, altrimenti Wolf lo ucciderà. Ottenuta la sua attenzione, Peng ordina alle sue navi di allontanarsi per permettere alla Nathan James di avvicinarsi. Slattery viene invece riportato in cella senza forze, ma rivela alla squadra di aver preso il necessario per mettersi in contatto con Chandler. Intanto, la madre di Miller accusa pubblicamente Michener di non aver fatto nulla per far rientrare la salma del soldato. Dopo aver accettato l'accordo, uno degli uomini di Peng si insospettisce nel vedere che il Presidente si è rinchiuso nelle sue stanze. Nota inoltre che alcune delle guardie sono state eliminate, mentre il resto del commando entra nel palazzo. Prima che Wolf, Tom e la Foster vadano via, Peng rivela all'ex Comandante della Nathan James di averlo sempre odiato e che potrebbero collaborare contro il nemico comune. Gli uomini di Peng e quelli di Tom si scontrano poi al primo piano, ma il Presidente impone di non fare fuoco e permette al gruppo di andare via perché Takehaya possa essere ucciso. Una volta rientrati a bordo, la Nathan James si avvicina alla prima isola, non sapendo che sotto le acque dell'oceano sono presenti centinaia di bombe pronte ad esplodere.

THE LAST SHIP 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DELL'8 GENNAIO 2017, EPISODIO 3 "CAMPO MINATO" - La missione della Nathan James di riuscire a sopravvivere al campo minato sott'acqua rischia di essere ccompromessa da una decisione. Tom decide infatti di sfruttare un'esca per far esplodere tutti gli ordigni, ma bisogna agire con la massima precisione. Ovviamente anche in questo caso, il Comandante deciderà di mettere a repentaglio la propria vita piuttosto che compromettere l'esistenza di tutti gli ufficiali a bordo. Nel frattempo, Slattery ed il resto dell'equipaggio subiscono sempre di più le sevizie del loro aguzzino. Michener invece è costretto a subire la pressione dei leader degli altri Stati, oltre che a quella mediatica, per via della sua mancata presa di posizione. EPISODIO 4 "GUERRIGLIA" - Uno dei prigionieri della Nathan James offre la possibilità a Tom di riuscire a localizzare l'isola in cui si trovano Slattery e la sua squadra. L'assalto al nascondiglio provocherà un violento scontro a fuoco fra i due gruppi, fino a che i pirati non accetteranno la sconfitta.

