TUTTA COLPA DI FREUD/ Su Iris il film con Marco Giallini e Vittoria Puccini, alla regia Paolo Genovese (oggi, 8 gennaio 2017)

TUTTA COLPA DI FREUD, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 8 GENNAIO 2017: IL CAST - Tutta colpa di Freud, il film in onda su Iris oggi, domenica 8 gennaio 2017 alle ore 21.00, una commedia italiana con protagonista Marco Giallini, alle prese con la psicoanalisi e figlie problematiche. La pellicola è uscita nelle sale nel 2014, è stata diretta da Paolo Genovese, che ne ha curato anche la sceneggiatura. Gli interpreti principali sono oltre a Marco Giallini, Vittoria Puccini, Anna Foglietta, Laura Adriani, Alessandro Gassmann, Daniele Liotti, Vinicio Marchioni, Giulia Bevilacqua, Edoardo Leo, Claudia Gerini e Maurizio Mattioli. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

TUTTA COLPA DI FREUD, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 8 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il protagonista della storia è Francesco, un uomo di mezza età con un divorzio alle spalle e una famiglia composta esclusivamente da donne. Francesco è un affermato analista ma tende a portare il lavoro anche a casa perché le sue tre figlie non fanno altro che chiedergli consigli, considerandolo un padre moderno. La più grande si chiama Sara e dopo l'ennesima storia finita male decide di tornare a Roma ma soprattutto vuole cambiare orientamento sessuale, convinta che con le donne sia più complicato che con gli uomini. Marta lavora in una libreria e invece di concentrarsi sulla realtà sogna l'uomo perfetto, che nel suo caso è uno scrittore famoso e irraggiungibile. Emma, prossima alla maturità, frequenta di nascosto Alessandro, un uomo dell'età del padre, che però è sposato. Per uno strano scherzo del destino Alessandro finisce in terapia da Francesco e quanto l'analista scopre della sua relazione con la figlia, essendo di larghe vedute decide di aiutarlo a fare chiarezza dentro di sé. Francesco è un uomo molto metodico e ogni mattino si reca al solito bar sotto casa per fare colazione. In realtà il posto per l'uomo rappresenta anche una sorta di appuntamento segreto con una donna, cui rivolge solo languidi sguardi. La donna in questione è Claudia, che nella più classica commedia degli equivoci è la moglie di Francesco. Il tentativo di Sara di diventare eterosessuale si rivela un vero e proprio disastro. Dopo diverse uscite fallimentari conosce Luca, che ben presto la lascerà per un'altra donna. Marta, in circostanze poco ortodosse, conoscerà Fabio, un ragazzo sordomuto che commette piccoli furti nella sua libreria per poter leggere i libretti delle opere teatrali. Emma pur capendo che Alessandro è troppo diverso da lei continuerà la relazione fino a quando non scoprirà il doppio gioco dell'uomo. Un mattino Francesco decide di presentarsi a Claudia e tra i due c'è una grande sintonia e affinità d’idee. Poco dopo però l'analista scopre il legame che unisce la donna a Francesco e decide di aiutare la coppia a ricucire il loro matrimonio. Emma, che conosceva la simpatia del padre per la donna misteriosa, decide di mettersi da parte e capisce che l'uomo ha fatto tutto questo per lei, per farle capire quanto sia stata sbagliata la sua scelta di legarsi ad un uomo maturo. Marta accetta la sordità di Fabio ma il ragazzo si sente troppo inferiore e dopo un brutto litigio la lascia. Per l'ennesima volta arriva provvidenziale l'aiuto del padre che fa capire alla figlia quanto sia importante scendere a compromessi con la persona amata. Marta decide di non arrendersi e impara il linguaggio dei segni per poter comunicare con Fabio. Sara, delusa anche dagli uomini, commette un atto sconsiderato e prova a suicidarsi, combinando un disastro. La ragazza alla fine chiama anche i soccorsi e quando arrivano i vigili del fuoco ad aiutarla arriva una bella ragazza bionda. Consapevole di essere facile all'innamoramento Sara decide di ritornare a essere lesbica e dimentica l'idea del suicidio.

