UNDERCOVER BOSS/ Anticipazioni puntata 8 gennaio 2017: Tim M. Betts e Sam Dushey protagonisti

UNDERCOVER BOSS, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 GENNAIO 2017 - Nuovo appuntamento con la settima stagione di Undercover Boss oggi, domenica 8 gennaio 2017, sul piccolo schermo del Nove. A chiudere il weekend, dunque, torna il format che vede capi di grosse aziende o leader di attività di successo camuffarsi e travestirsi, per poteri affiancare ai propri dipendenti e scoprire le loro storie, di che cosa si occupano e come lavorano. Il cambiamento deve essere accurato, con un trucco e un cambio di capigliatura efficaci, in modo da non essere riconosciuti agli occhi di tutti i protagonisti. L’affiancamento gli consentirà di scoprire dettagli e racconti di cui erano all’oscuro: al termine dell’avventura - proprio come avviene nella versione italiana del format, Boss in Incognito, in onda su Rai 2 - dovranno rivelarsi, e avranno la possibilità di confrontarsi faccia a faccia e premiare (o riprendere) coloro che hanno conosciuto durante il percorso. La voce narrante di Costantino Della Gherardesca aiuterà i telespettatori del Nove a rimanere al passo con ogni passo e svolta di Undercover Boss: i protagonisti della serata di oggi saranno Tim M. Betts, presidente della catena di locali Muscle Maker Grill, e Sam Dushey, a capo dei negozi di abbigliamento Shoppers World. L’appuntamento con Undercover Boss è per le 21.15 sul piccolo schermo del Nove.

