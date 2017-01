UNREAL 2 / Anticipazioni puntata 8 gennaio 2017: Adam si presenta sul set!

UNREAL 2, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella seconda serata di oggi, domenica 8 gennaio 2017, Rai 4 trasmetterà due nuovi episodi di UnReal 2, in prima Tv assoluta. Saranno la settima e l'ottava, dal titolo "L'agguato" e "Il fuggitivo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Rachel (Shiri Appleby) prosegue la sua relazione con Coleman (Michael Rady), presentandosi ad una serata importante in cui parteciperanno alcuni pezzi grossi delle telecomunicazioni. Le presenta infatti John Booth (Ioan Gruffudd), uno dei più importanti imprensitori del settore, che rivela anche di essere un fan accanito di Everlasting. La loro conversazione viene interrotta tuttavia dall'arrivo di Quinn (Constance Zimmer), che li batte sul tempo e si presenta sul posto, attirando subito l'attenzione del magnate. Dopo che la donna è riuscita a rubare letteralmnte Booth, Jay (Jeffrey Bowyer-Chapman) informa Rachel che Quinn ha piazzato delle telecamere nella stanza in cui Darius (B.J. Britt) sta avendo un incontro privato con Ruby (Denée Benton). Anche se la produttrice cerca di correre sul posto, Quinn rivela di aver chiamato il padre di Ruby, a cui mostra senza pudore le immagini delle telecamere, che in quel momento stanno inquadrando l'incontro passionale fra il giocatore e Ruby. Anche se Coleman ferma Quinn, l'executive riesce a premere sul lato oscuro di Rachel, che alla fine decide di continuare le riprese. Rachel cerca di nascondere il trauma per essere stata picchiata, nascondendo i lividi con il trucco. Scopre poi che Darius vuole andare ad Atlanta e cerca di convincerlo ad andare in Alabama da Beth Ann (Lindsay Musil). Lo scapolo cerca di resistere, ma alla fine la produttrice inizia ad urlare di fronte a tutto lo staff ed a piangere, ottenendo quello che vuole. Una volta sul posto, Beth Ann la informa però di essere rimasta incinta del suo ex. Intanto, Quinn continua a frequentare Booth ed affronta Jeremy non appena scopre da Chet che cos'è successo sul set. Intanto, Madison (Genevieve Buechner) fa in modo che le concorrenti scoprano che Tiffany (Kim Matula) è andata a letto con Romeo (Gentry White), mentre Quinn avvisa Coleman sulla vicenda di Jeremy. Quella sera, Beth Ann rivela al pubblico di essere incinta, ma Rachel si spinge oltre fa in modo che il suo ex ragazzo compaia sul posto. Il padre estrae il fucile e lo punta contro Brock (Zach McGowan), creando una forte tensione. Ovviamente questo da modo a Rachel di segnare un altro punto a proprio favore, ma Quinn non intende ancora retrocedere. A questo si aggiunge la decisione di Marcus di voler lasciare definitivamente lo show.

UNREAL 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 GENNAIO 2017, EPISODIO 7 "L'AGGUATO" - Quinn non potrà che affilare ancora di più le proprie armi più crudeli, cercando di intaccare il rapporto fra Coleman e Rachel. Darius invece decide di continuare a tenere la linea dura, preferendo non presentarsi sul set. Sceglierà quindi di ricucire il rapporto con Romeo e si sfogherà con il suo ex migliore amico. Allo stesso tempo, Rachel dovrà prendere una decisione che potrebbe portare a gravi conseguenze, quando una vecchia conoscenza farà la sua comparsa sul set: Adam. La produttrice dovrà quindi decidere chi dei due uomini della sua vita le fa vibrare il cuore. La decisione che dovrà prendere insieme a Coleman potrebbe inoltre cambiare persino lo show.

UNREAL 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 GENNAIO 2017, EPISODIO 8 "IL FUGGITIVO" - Rachel alla fine cede e decide di chiamare la madre. Il nuovo crollo della produttrice non può che finire al solito modo: Quinn riprenderà il controllo del reality e spingerà il rapporto privato appena costruito giù nel dimenticatoio. Chet invece continua ad attendere di poter ritornare con l'amante di un tempo e cerca di lasciare un segno nel mondo dello spettacolo. Intanto, Darius capisce di aver definitivamente chiuso con Quinn e Rachel e capisce anche in modo più chiaro su chi abbia realmente rapito il suo cuore. Diversa la situazione per Coleman, che dovrà affrontare delle conseguenze piuttosto gravi riguardo alle sue azioni ed al segreto di Rachel.

