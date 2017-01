UOMINI E DONNE / Anticipazioni Trono Over: Tina Cipollari e Gemma Galgani, la guerra continua. Le parole al veleno dell’opinionista (8 gennaio

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: NUOVE DICHIARAZIONI AL VELENO DI TINA CIPOLLARI CONTRO GEMMA GALGANI – Tina Cipollari e Gemma Galgani continuano ad essere le protagoniste del trono over di Uomini e Donne e a farsi la guerra. Tra la dama e la bionda opinionista di Uomini e Donne non scorre buon sangue e l’antipatia tra le due donne aumenta sempre di più. Oltre a farsi la guerra in studio, infatti, Tina e Gemma si lanciano frecciatine al veleno nelle varie interviste che rilasciano ai settimanali. L’ultima a puntare il dito contro l’altra è stata Tina Cipollari che, ai microfoni del settimanale Donna al Top, parlando della sua lunga esperienza come opinionista di Uomini e Donne, ha colto al volo l’occasione per lanciare l’ennesima frecciatina nei confronti della dama storica del trono over. “A divertirmi sono soprattutto gli ospiti, che cambiano ogni volta e rendono unica ogni puntata. Gemma è meglio che la mettiamo sul piano divertente visto che dopo 6 - 7 anni è ancora con noi a cercare l'uomo della sua vita” – dice Tina Cipollari che, sui corsi di seduzione di Giorgio Manetti aggiunge – “So che Giorgio tiene questo corso ma credo che dovrebbero parteciparvi tutte quelle donne che non sanno come fare a trovare l'anima gemella. Io personalmente non vi parteciperei mai perché so bene come sedurre un uomo, per cui non ho bisogno di lezioni”. Infine, Tina Cipollari rivela che c’è solo una cosa che cambierebbe di se stessa: “Ad essere sincera, l'unica cosa che vorrei cambiare riguarda il mio peso. Vorrei perdere quei chili in più che vanno e vengono e che ho messo su durante le mie tre gravidanze, soltanto questo, perché il resto tutto sommato mi va bene, non avendo difetti fisici tali da fami vivere male la mia vita....”.

