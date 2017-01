UOMINI E DONNE / Gossip e Anticipazioni, Lidia Vella sbotta: la verità su Alessandro Calabrese e Sonia Lorenzini (Oggi, 8 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LA VERITA’ DI LIDIA VELLA SU ALESSANDRO CALABRESE E SONIA LORENZINI – Il trono di Sonia Lorenzini si sta rivelando ricco di colpi di scena. Oltre a dover gestire la presenza di Luca Rufini che, per conquistarla, ha abbandonato il trono over sfidando le perplessità degli haters, Sonia Lorenzini è alle prese con Alessandro Calabrese. Le critiche sulla presenza dell’ex gieffino alla corte della tronista di Uomini e Donne, infatti, non si sono ancora placate. Nonostante il Calabrese si sia presentato nello studio di Uomini e Donne con la ferma intenzione di conquistare il suo cuore, Sonia Lorenzini non riesce ancora a fidarsi. A parlare nuovamente della situazione è stata Lidia Vella che nel corso della sua rubrica “Amore Airline” su Radio Radio, ha rivelato la sua verità. “Leggendo le anticipazioni ho scoperto una cosa che non è vera, ovvero il fatto che io mi sia messa in contatto con Sonia. Le cose non sono andate proprio così – svela Lidia, che aggiunge – è stata Sonia a mettersi in contatto con me tramite un’amica che non sapevo di avere in comune con lei”. Lidia Vella, dunque, ha svelato che è stata Sonia a volere dei chiarimenti. L’ex gieffina, poi, ha svelato di essere stata profondamente delusa dal comportamento di Alessandro Calabrese: “Volevo poi dire che a me di tutta questa situazione interessa che la gente capisca chi ha detto la verità e chi bugie. Io voglio uscire da questa situazione che ritengo sporca e che non fa parte della mia personalità e dei miei valori“. Infine, Lidia Vella rivela di non chiudere le porte alla possibilità di andare a Uomini e Donne per parlare direttamente con Sonia Lorenzini: “Andare Uomini e Donne per chiarire questa situazione? Tu dico si e ti dico no. – confessa la Vella a Non succederà più – Ci ho pensato, e direi si perchè il Grande Fratello mi ha insegnato che quando una persona non parla è perchè per la gente ha qualcosa da nascondere e non perchè non voglia sbandierare le proprie cose in televisione. – ma conclude – Direi no invece perchè non mi va di vederlo, soprattutto in quel contesto; poi perchè lui sta riuscendo a prendere tutti in giro in studio”.

