VINCENZO SALEMME/ L’attore e regista pronto a tornare ospite nello studio di Fabio Fazio (Che fuori tempo che fa, puntata 8 gennaio 2017)

VINCENZO SALEMME, L’ATTORE PRONTO A TORNARE OSPITE NELLO STUDIO DI FABIO FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, PUNTATA 8 GENNAIO 2017) - Fra i personaggi che rallegreranno lo studio di Che tempo che fa oggi, domenica 8 gennaio 2017, ci sarà l'attore e comico napoletano Vincenzo Salemme. Recentemente Salemme ha girato il centro Italia, proponendo nei teatri il suo nuovo spettacolo, una commedia irriverente e divertente intitolata Una festa esagerata. Il tour si è concentrato soprattutto in Umbria, una delle regioni più colpite dal terremoto che ha sconvolto l'Italia qualche mese fa. Gli spettacoli si sono tenuti nelle località di Todi e Assisi e hanno richiamato in teatro una discreta cornice di pubblico. Vincenzo Salemme sarà nuovamente ospite nella trasmissione in onda su Rai 3, dopo aver preso parte anche alla puntata di domenica 18 dicembre 2016. Senza dubbio farà un bilancio delle ultime settimane, bilancio che appare decisamente positivo. Poi dalla prossima settimana lo spettacolo si sposterà a Roma, al famoso Teatro Sistina. L'attore napoletano è stato protagonista anche sul grande schermo con il film Non si ruba a casa dei ladri, diretto dal regista Carlo Vanzina. La pellicola, come spesso capita quando è presente Salemme, è una critica ad un aspetto preciso della società italiana, ovvero la corruzione. Questo male si sta infiltrando e radicando nella società contemporanea e dall'eccezione si sta trasformando in una regola non scritta. Persino coloro che sono onesti vengono coinvolti in un circolo vizioso che sembra non avere mai fine.

VINCENZO SALEMME, L’ATTORE PRONTO A TORNARE OSPITE NELLO STUDIO DI FABIO FAZIO: LA CARRIERA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, PUNTATA 8 GENNAIO 2017) - Vincenzo Salemme, nato in provincia di Napoli il 24 luglio del 1957, ha incominciato la propria carriera nel mondo del cinema nel 1981, partecipando al film Sogni d'oro, diretto dal regista Nanni Moretti. Ben presto ha capito che la sua strada portava verso il ruolo di regista; si è cimentato per la prima volta nel 1998 nel film L'amico del cuore, seguito a pochi anni di distanza dalle pellicole Amore a prima vista, A ruota libera, Volesse il cielo, Ho visto le stelle e Cose da pazzi. Con il regista Carlo Vanzina c'è una collaborazione proficua, che dura ormai da oltre dieci anni. I due hanno lavorato insieme per la prima volta nel 2006 con il film Olé, tornando ad incrociarsi sul set della commedia italiana La vita è una cosa meravigliosa. Recentemente il pubblico italiano ha potuto apprezzare la recitazione di Salemme e la regia di Vanzina nei film Ex-Amici come prima, Buona giornata, Mai Stati Uniti e Sapore di te. Non si ruba in casa dei ladri è solo l'ultimo atto in ordine cronologico di una carriera ricca di successi e soddisfazioni destinati a proseguire ancora negli anni.

