AMICI 2017/ Ed. 16 anticipazioni registrazione e news: Federica Carta e la polemica in studio, gara a suon di inediti (oggi, 9 gennaio)

AMICI 16, ED. 2017 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE E NEWS: NUOVE SFIDE TRA INEDITI E FEDERICA AL CENTRO DELLA POLEMICA (OGGI, 9 GENNAIO) - Sabato 7 gennaio 2017, si è registrata una nuova puntata di Amici 16. Naturalmente vi stiamo parlando dell'appuntamento al sabato pomeriggio e non della striscia quotidiana su Real Time. Questa nuova puntata del weekend, andrà in onda il prossimo 21 gennaio e, stando alle ultimissime anticipazioni, Maria De Filippi si sta portando avanti con le registrazioni per poter presenziare con serenità durante il corso della settimana sanremese che quasi sicuramente la vedrà protagonista con Carlo Conti dal prossimo 7 febbraio fino all'11 con la finale del sabato. Ospiti di Maria, il gruppo de La Rua accolti dallo studio con immenso entusiasmo. La band ha avuto modo di prendersi un piccolo riscatto personale esibendosi nuovamente con il nuovo singolo appena scartato dalle nuove proposte di Sanremo 2017. Grande ilarità per la coreografia di Alessandra Celentano che ha pensato bene di schierare dei ballerini vestiti con un tutù nero. Federica Carta è stata inoltre al centro delle polemiche in studio per via di un mancato schieramento da parte del capitano della sua squadra, Francesco. Il ragazzo invece, evidentemente non consapevole dell'enorme bravura e del talento della giovane, ha ritenuto opportuno metterla in panchina, finendo inevitabilmente al centro delle polemiche del nuovo appuntamento. Il capitano infatti, si è giustificato affermando che trovava più preparati Michele e Marta e avrebbe voluto dare spazio anche a loro visti i netti miglioramenti durante il corso della settimana. Evidentemente però, questa spiegazione non è stata accolta di buon grado dai professori che hanno ritenuto la Carta un talento da poter "sfruttare" in ogni occasione e così, senza tenere conto delle decisioni di Francesco l'hanno fatta esibire ugualmente. Per quanto riguarda la gara degli inediti, la sfida ha visto Thomas contro Francesco ed ha avuto la meglio il primo con il brano dal titolo "Scusa". Per la seconda parte dedicata agli inediti, spazio anche per Mike Bird contro Alessio con la vittoria del primo con la sua canzone dal titolo "Closer".

