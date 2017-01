ANDIAMO A QUEL PAESE/ Su Canale 5 il film con Ficarra e Picone che hanno anche diretto la regia e Fatima Trotta (oggi, 9 gennaio 2017)

ANDIAMO A QUEL PAESE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 9 GENNAIO 2017: IL CAST - Andiamo a quel paese, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 9 gennaio 2017 alle ore 21.10. Il duo comico Ficarra e Picone oltre a divertire il pubblico di Zelig lo ritroviamo al cinema nelle vesti sia di attori che di registi della commedia Andiamo a quel paese. Tale pellicola è uscita nel 2014 ed ha una durata di circa un ora e mezza ed il cast oltre il duo comico vede la presenza di Fatima Trotta. Altri nomi sono quelli di Nino Frassica, Tiziana Lodato e Francesco Paolantoni. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

ANDIAMO A QUEL PAESE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 9 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il paese di Monteforte vede l'arrivo della famiglia di Salvo, ossia la moglie Donatella e la figlia Adele. Con loro c'è anche l'amico di sempre Valentino, essi sono tornati perché sono stati sfrattati dalla loro casa e non hanno un lavoro. Quindi si vedono costretti a tornare dove sia Donatella che Valentino sono cresciuti e si augurano di avere l'aiuto dell'onorevole La Duca. Il paese oramai ha perso la popolarità di un tempo dove c'era il commericio valorizzato dalle arance, ora invece c'è la presenza di molti anziani che tirano avanti con la loro pensione. Vivendo in casa con la suocera oltre che la zia, Salvo capisce che per cercare di vivere meglio deve sfruttare il fatto che la madre di sua moglie percepisce una pensione alquanto buona. Nel frattempo però anche Valentino si scontra con il suo passato, incontrando l'amore di quando viveva a Monteforte, si tratta della figlia del carabiniere, Roberta. Il suo amico Salvo invece ha trovato un metodo per come fare soldi coinvolgendo la gente del paese, propone loro di vivere nella casa di sua suocera e relegare lui per ritirare la loro pensione. Il sistema funziona per un pò ma poi quando gli anziani vanno in contro alla morte, altri vanno via per paura di fare la stessa fine, credendo che sia la casa a portare tale sorte. A questo punto Salvo escogita un altro piano che vede coinvolto il suo amico Valentino, ossia farlo sposare con l'anziana zia in modo da ricevere la pensione. Ovviamente l'amico non è per nulla d'accordo a differenza della zia che per l'emozione collassa ed in ospedale accetta il compromesso. Nel paese inizia a farsi largo l'idea di vedere le anziane signore andare a caccia di giovani disoccupati con cui accasarsi, a cercare di frenare tale iniziativa però ci pensa il parroco del paese. I due protagonisti però scoprono che tra lo stesso prete e la zia c'è una storia d'amore segreta e ne parlano con la donna che ovviamente non nega. Il matrimonio comunque si celebrerà ma a fermare tale cerimonia ci pensa lo stesso prete che per amore della sua donna sveste gli abiti talari e irrompe nel municipio. Ciò mette fine al sacramento che stava per compiersi e nella scena finale del film si vede trionfare l'amore tra Valentino e la sua amata Roberta.

