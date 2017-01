APOCALYPTO/ Su Rai 4 il film con Rudy Youngblood e Gerardo Taracena, alla regia Mel Gibson (oggi, 9 gennaio 2017)

APOCALYPTO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 9 GENNAIO 2017: IL CAST - Apocalypto, è il film che andrà in onda su Rai 4 oggi, lunedì 9 gennaio 2017 alle ore 22.55. Una pellicola drammatica che è stata diretta da Mel Gibson e girata nel 2006 con la durata complessiva di 138 minuti ed è interamente recitata in antica lingua maya, con i sottotitoli. La maggior parte del cast è costituita da attori semi sconosciuti di origine messicana, gli interpreti dei personaggi principali sono Rudy Youngblood (Zampa di Giaguaro), Gerardo Taracena (Occhio Mezzo), Raoul Trujillo (Lupo Zero), Ricardo Diaz Mendoza (Pietra Tagliata) e Morris Birdyellowhead (Cielo di Selce). Apocalypto è il quarto film che Mel Gibson ha diretto come regista, dopo L'uomo senza volto (The man without a face, 1993), Braveheart - Cuore impavido (1995) e La passione di Cristo (The Passion of the Christ, 2004). In molti hanno assomigliato Apocalypto a Braveheart per le numerose scene d'azione, e alla Passione per via del fatto che è recitato in una lingua antica (in quel caso si trattava di latino e aramaico) non più in uso. Nel 2016 Gibson ha diretto un quinto film, La battaglia di Hacksaw Bridge (Hacksaw Bridge), ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

APOCALYPTO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 9 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Zampa di Giaguaro è un giovane maya, figlio del suo capovillaggio. Zampa di Giaguaro ha una moglie e un figlio, e la sua sposa è in attesa di un secondo bambino. Le cose nel villaggio però precipitano quando giungono dei guerrieri, guidati da Lupo Zero e Occhio Mezzo, giunti a prelevare uomini e donne per i sacrifici nel villaggio principale. Dopo alcuni rocamboleschi avvenimenti, Zampa di Giaguaro riesce a nascondere la sua sposa e a fuggire, ma poi viene catturato e condotto in città per i sacrifici agli dei. Prima di arrivare però lui e gli altri prigionieri incontrano una veggente, che prevede la fine del mondo. Di lì a poco avverrà un'eclissi di sole che getterà la gente nel panico, e di cui Zampa di Giaguaro approfitterà per tentare nuovamente la fuga dai suoi aguzzini. Intanto sua moglie comincia ad avvertire le prime doglie.

