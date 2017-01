Andrew Garfield/ Candidato come miglior attore protagonista in un film drammatico per Hacksaw Ridge (Golden Globes 2017 oggi, 9 gennaio)

ANDREW GARFIELD, CANDIDATO NELLA CATEGORIA MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO (GOLDEN GLOBES OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Andrew Garfield è un promettente attore statunitense di soli 32 anni, classe 1982, reso celebre al grande pubblico grazie all'interpretazione di Peter Parker, il supereroe della porta accanto, in "The Amazing Spiderman", il cult di casa Marvel. L'attore è candidato ufficiale in gara ai Golden Globes 2017 per la nomination nella categoria "migliore attore in un film drammatico". Andrew Garfield dovrà tentare di ottenere il favore della critica a dispetto dei colleghi Casey Affleck (con "Manchester by the Sea"), Joel Edgerton (per il ruolo in "Loving"), Viggo Mortensen (per la partecipazione in "Capitan Fantastic") e Denzel Washington (con "Barriere"); candidati alla vittoria per la medesima categoria. Garfield concorrerà invece con la sua interpretazione in "La battaglia di Hacksaw Ridge", diretto da Mel Gibson. Con un art-director così di spicco è facile che il talentuoso Garfield conquisti la vittoria! Il film ha ottenuto infatti ben tre candidature in totale, la prima è andata alla pellicola, nella categoria "miglior film drammatico", la seconda a Garfield, per l'interpretazione del ruolo, e la terza a Gibson, per l'ottima gestione della regia.

ANDREW GARFIELD, CANDIDATO NELLA CATEGORIA MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO (GOLDEN GLOBES OGGI, 9 GENNAIO 2017) - La battaglia di Hacksaw Ridge è tratto da una storia vera e narra il vissuto in periodo di guerra di Desmond Doss (interpretato per l'appunto da Garfield), il primo obiettore di coscienza della storia ad essersi opposto, alla sola età di 23 anni, all'utilizzo di qualsiasi tipo di arma. Desmond Doss lavorò come assistente sanitario e ottenne una medaglia d'onore per aver salvato ben 75 soldati durante la battaglia di Okinawa, seconda guerra mondiale. Il film è estremamente realista, concreto. Non manca di certo una spinta lievemente forzata sull'eroismo del protagonista, ma la pellicola non risulta troppo "ridondante" ed è pertanto stata accolta con enorme entusiasmo dalla critica. Ad oggi è probabilmente uno tra i film più quotati per la vittoria e Garfield ha sicuramente buone chance di brillare durante la serata dei Globes, sebbene la concorrenza con il colosso Denzel Washington non vada affatto a suo favore.

ANDREW GARFIELD, CANDIDATO NELLA CATEGORIA MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO (GOLDEN GLOBES OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Andrew Garfield, canidato ai Golden Globes 2017, si è avvicinato all'universo hollywoodiano soltanto da un paio d'anni a questa parte, partecipando prima a qualche pellicola non troppo famosa come comparsa e ottenendo infine il ruolo che l'ha reso celebre in tutto il mondo, ovvero quello di protagonista in "The Amazing Spiderman". L'attore non ha pertanto alcuna esperienza con il mondo delle guerre e dei film biografici, anzi tutt'altro. Si è sempre ritrovato ad interpretare o ruoli minori o ruoli di spicco ma comunque in chiave fantascientifica. Le pellicole così "crude" di certo non gli appartengono ma questo potrebbe essere un punto a suo favore: la versatilità è ciò che fa di un semplice attore un artista completo, e la sua interpretazione magistrale in "La battaglia di Hacksaw Ridge" potrebbe ricevere qualche punto in più in classifica proprio per la mancata esperienza di Garfield, che ha accettato la sfida e si è lanciato in un progetto importante e -forse- perfino più grande di quanto non potesse immaginare. L'aiuto di Mel Gibson, ex celebre interprete di Braveheart, avrà reso di sicuro la missione più semplice al giovane Andrew.

ANDREW GARFIELD, CANDIDATO NELLA CATEGORIA MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO: LA BIOGRAFIA (GOLDEN GLOBES OGGI, 9 GENNAIO 2017) - L'attore ha origini californiane ma è cresciuto a Surrey, in Inghilterra. Si è avvicinato alla cinepresa dopo una breve carriera nel mondo del teatro, mondo grazie al quale si è formato ed ha mosso i primissimi passi incerti nel campo della recitazione ed al quale lui stesso ha ammesso di dovere ancora molto. L'attore si è sempre riconosciuto per la sua grande professionalità e umiltà, che data la giovanissima età non è cosa da poco, ed è attualmente single. Ha avuto una breve storia, durata qualche anno, con la collega e co-protagonista in "The Amazing Spiderman" Emma Stone, talentuosa attrice pluripremiata e vera scoperta della Hollywood degli ultimi anni. La relazione tra i due è finita ormai da tempo ma senza troppi rumors, in maniera molto intima e privata.



