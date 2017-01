Anticipazioni Soap / Beautiful, Il Segreto e Una vita: ultime rivelazioni dalle puntate americane e spagnole (Oggi, 9 gennaio 2017)

ANTICIPAZIONI SOAP: BEAUTIFUL, UNA VITA E IL SEGRETO (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Una nuova settimana in compagnia di Beautiful, Una vita e Il Segreto prenderà il via su Canale 5 e non solo. Anche in patria le soap continuano ad avere un ottimo successo e le loro storie sono sempre tra le più attese del pomeriggio. Le anticipazioni americane di Beautiful parlano di nuovi scontri al vertice soprattutto all'interno della famiglia Forrester dove Ridge è molto interessato alla relazione che il padre ha con Quinn con tutto quello che questo ha portato di nuovo anche in azienda. Proprio per questo lo stilista ha deciso di mettere tutto da parte per via del suo piano che lo metterà sicuramente nei guai. Ridge è pronto a sedurre Quinn per mettere il padre davanti a fatto compiuto ma proprio questo lo sta allontanando da Brooke. I due avrebbero dovuto sposarsi ma forse le cose non andranno così visto che Bill è pronto ad andare all'attacco e a seguire in Italia la bella Logan. Chi non finirà bene, almeno al momento, sembrano essere Mauro e Teresa. Sono loro i protagonisti delle puntate spagnole di Una vita. I due, proprio nei giorni scorsi si sono lasciati andare alla passione con la promessa che nessuno potrà dividerli ma dietro l'angolo ci sono già Fernando e Cayetana. I due sembrano interessati alla coppia ma solo per dividerla. I due protagonisti riusciranno ad avere il lieto fine che non è stato concesso a Manuela e German? Chi si avvia verso una riconciliazione sono Emilia e Alfonso. I due si sono lasciati nei mesi scorsi (ultimamente in Italia) ma l'arresto della donna per via dell'omicidio di Sol e il suo ritorno in libertà potrebbe aver cambiato tutto. Proprio nelle ultime puntate spagnole de Il Segreto i due si sono abbracciati e baciati proprio nella piazza del paese. La loro crisi è finalmente finita?

