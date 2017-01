Asia Nuccetelli e Alessio Mininni (Amici) / Escono insieme, Mike Bird in preda alla gelosia? (oggi, 9 gennaio 2017)

ASIA NUCCETELLI E ALESSIO MININNI ESCONO INSIEME, MIKE BIRD GELOSO DELLA COPPIA? (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Sono in molti a essere rimasti a bocca aperta, ma ebbene sì, cari fan di Amici 2016: sembra proprio che Asia Nuccetelli, la figlia di Antonella Mosetti ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, esca con Alessio Mininni, concorrente della scuola di Amici di Maria De Filippi. I due sono stati prima visti a cena anche con Sara Daniele e Riccardo Marcuzzo, e poi sembra che abbiano iniziato a uscire anche per conto loro: è nata solo una bella amicizia oppure tra i due c'è del tenero? Non lo sappiamo ancora, ma secondo quanto riporta il blog Bitchyf, sembra che Mike Bird abbia smesso di seguire Alessio sui social: se questa voce fosse confermata, ci troveremmo di fronte a un triangolo amoroso finito male. Un gran peccato dato che Alessio Mininni e Mike sono molto amici: per adesso queste sono ancora voci, e speriamo ovviamente che Mike e Alessio siano ancora più amici di prima.

ASIA NUCCETELLI E ALESSIO MININNI ESCONO INSIEME, LO SDEGNO DEI FAN (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - I fan che seguono Amici di Maria de Filippi e che tifano per l'amicizia tra Alessio Mininni e Mike Bird, non sono affatto felici dell'uscita con Asia Nuccetelli. Secondo loro la ragazza non si starebbe comportando in modo serio, tanto che prima si sarebbe avvicinata a Mike - che l'avrebbe respinta - e poi avrebbe deciso di dedicarsi ad Alessio, con il quale sta andando d'amore e d'accordo. "Non so te Alessio ma io mi vergognerei di stare con Asia... ", è uno dei commenti che stanno girando di più sui social network. In realtà non è detto che Alessio sia invaghito di Asia - né il contrario - e forse tra i due ragazzi è nata solo una bella amicizia: ovviamente le cose saranno più chiare nei prossimi giorni, e per adesso accontentiamoci di tenere sott'occhio i loro account privati per sapere come si evolve la situazione. Per adesso i due continuano a uscire anche con Riccardo Marcuzzo e Sara Daniele, ma chissà cosa starà accedendo nella scuola di Amici.

