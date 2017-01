BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 GENNAIO 2017: IL TRIANGOLO FRA BROOKE, BILL E KATIE ANCORA AL CENTRO DELLE TRAME - L'attesa è finalmente terminata, da oggi, lunedì 9 gennaio Beautiful tornerà nel palinsesto di Canale 5 per raccontare le tante storie degli amati protagonisti. Le anticipazioni per la puntata di domani, che ricordiamo tornerà come sempre a partire dalle 13.40. svelano che la storia clandestina fra Brooke e Bill sarà ancora al centro di tutte le trame. Liam, in particolare, sarà testimone di un evento molto importante, assisterà all'ultimo bacio fra la regina della soap opera e suo cognato Bill, e tutto ciò poco dopo aver parlato con Katie, che ormai da mesi continua a soffrire a causa di questa vicenda che vede coinvolti suo marito e sua sorella. Il singolare triangolo, continuerà a interessare i prossimi appuntamenti della sopa opera americana, che porteranno a una serie di novità assolutamente da non perdere. Nei prossimi appuntamenti vedremo inoltre Liam affrontare suo padre. Riuscirà a farlo ragionare? Nei nuovi episodi di beautiful, oltre al tanto chiacchierato triangolo fra Brooke, Bill e Katie, verrà dato ampio spazio alla vicenda legata a Steffy, che come si vedrà da domani in poi, apparirà sempre più confusa dagli eventi. La ragazza, infatti, dovrà farei conti con il disprezzo che prova nei confronti di sua suocera, che continuerà a intrattenere una relazione clandestina proprio con Eric. Il capofamiglia, infatti, continuerà a vedere Quinn, ma farà in modo di precisare che fra loro, oltre a un semplice flirt, non ci sarà altro.

© Riproduzione Riservata.