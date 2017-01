BELEN RODRIGUEZ / News: la showgirl festeggia 5 milioni di follower, ma i fan notano un dettaglio molto importante (oggi, 9 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ NEWS: LA SHOWGIRL FESTEGGIA I 5 MILIONI DI FOLLOWER CON UNO SCATTO, MA NON SEGUE PIÙ STEFANO! - Belen Rodriguez ha festeggiato i 5 milioni di fan su Instagram e per farlo ha condiviso, nelle ultime ore della giornata di ieri, una foto per condividere con i tanti follower tutta la sua gratitudine. L'immagine, che mostra la showgirl impegnata in una nuova campagna pubblicitaria per alcuni marchi molto noti di abbigliamento e accessori, riporta un messaggio molto importante, un "grazie" che domina la scena e mette in secondo piano tutto il resto. Il successo della showgirl sui social network non è una cosa recente: ormai da tempo, infatti, il suo profilo è fra i più seguiti online, complice il gossip, i suoi continui aggiornamenti ma anche i suoi outfit, sempre seguiti e commentati dai tanti internauti. "In anteprima uno dei nuovi scatti della nuova campagna di @marciano @guess grazie a tutti voi!!!!", scrive la showgirl nella didascalia della sua foto, uno scatto che in poche ore ha collezionato oltre 50 mila like. Ma come hanno reagito i fan di fronte a questo grande traguardo? Ecco alcuni commenti postati nel corso delle ultime ore proprio in risposta all'immagine: "@belenrodriguezreal io sono uno di quei 5 milioni di follower.. un consiglio per te cura i dettagli e avrai 60 milioni perché non ti manca nulla.. complimenti", "Splendida stella ciao e buona serata". Qualcuno, però ha notato un particolare molto importante. Secondo alcuni fan, infatti, Belen non segue più Stefano De Martino, suo ex e padre di Santiago. "Belen perché hai tolto il follow a Stefano? Fino a ieri c'era", "Perché non segui più Stefano?@belenrodriguezreal". Belen darà una risposta ai tanti fan? Per visualizzare la foto e leggere tutti i commenti potete cliccare qui.

