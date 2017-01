Billy Elliot/ Diretta streaming e trailer del film con Jamie Bell in onda su La5

BILLY ELLIOT, FILM IN ONDA OGGI 9 GENNAIO 2017, SU LA5: DIRETTA STREAMING E TRAILER - "Billy Elliot" è un film drammatico realizzato nel 2000 che si contraddistingue per la direzione di Stephen Daldry e per l'interpretazione di un giovanissimo Jamie Bell. La pellicola andrà in onda su La5 oggi, lunedì 9 gennaio 2017 alle 21:10. Se preferite, invece, accedere alla sua diretta streaming, ricordate che essa sarà fruibile grazie al sito www.mediaset.it, cliccando qui. Nel trailer che è visionabile qui ci viene presentato il piccolo Billy Eliot, un ragazzino inglese che vive in un piccolo paesino nel bel mezzo degli anni Ottanta. Suo padre desidera che il ragazzo irrobustisca il suo gracile corpo e, quindi, lo spedisce a lezione di pugilato, il ragazzo sul ring si rivela per essere un vero e proprio disastro e viene mandato al tappeto in una manciata di secondi dal suo avversario. Nella stessa palestra, però, alcune bimbe stanno prendendo lezione di danza, Billy non riesce a resistere e si unisce alla classe, scoprendo di avere un grande talento per il balletto. Suo padre, ovviamente, non sarà affatto d'accordo e farà di tutto per impedire che Billy persegua il suo sogno di diventare un ballerino professionista.

BILLY ELLIOT, IL FILM IN ONDA SU LA5: CURIOSITÀ (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - L’attore Jamie Bell, che nel film interpreta il protagonista, è un ballerino e ha delle somiglianze con il personaggio interpretato: durante le scuole elementari ha preso lezioni di danza classica e di balletto, venendo per questo ridicolizzato e preso in giro dai proprio compagni di scuola. I sentimenti provati durante questa esperienza lo hanno ispirato nell'immedesimarsi nei panni del giovane e talentuoso Billy Eliott. Il film, dopo il debutto al cinema nel 2000, nel 2005 è diventato anche un musical di successo, le cui musiche sono scritte da Elton John. Dopo il debutto a Londra, nel mitico West End, è ormai diventato un classico anche a Broadway e in numerose altre città e si è aggiudicato ben dieci Tony Awards, tra i quali quello per miglior musica. Lo spettacolo teatrale ha avuto talmente tanto successo che è stato anche trasmesso nei cinema di Londra.

BILLY ELLIOT, IL FILM IN ONFA SU LA5 IN PRIMA SERATA: IL CAST (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Questa sera, in prima serata su La5, va in onda il film Billy Elliot, film drammatico del 2000 ispirato alla vera storia del ballerino e coreografo Philip Mosley. La regia di questo film di grande successo è curata da Stephen Daldry, autore britannico nato a Dorset nel maggio del 1961. Per questa pellicola si è guadagnato una nomination agli oscar, la sua filmografia si compone lavori carichi di fascino come, ad esempio "The Hours", "The Reader " e "Molto forte, incredibilmente vicino". Attualmente, questo celebre regista è sbarcato anche sul piccolo schermo grazie alla popolare e premiata serie televisiva "The Crown". Per quanto riguarda, invece, il cast che ha preso parte a questa produzione, il giovanissimo protagonista del film ha il volto del britannico Jamie Bell: all'epoca del suo debutto cinematografico, avvenuto proprio grazie a Billy Elliot, l'interprete aveva appena quattordici anni. Da allora ha preso parte a film molto popolari come, ad esempio, "Nicholas Nickleby" di Douglas McGrath, "Flags of Our Fathers" di Clint Eastwood, "Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno" di Steven Spielberg e "Nymphomaniac" di Lars Von Trier. Al suo fianco recita lo scozzese Gary Lewis, attore molto celebre agli occhi del grande pubblico per la sua partecipazione a film di grande fama come, ad esempio "Eragon", "Un bacio appassionato" e "My Name Is Joe".

BILLY ELLIOT, IL FILM IN ONFA SU LA5 IN PRIMA SERATA: LA TRAMA (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Siamo nella contea di Durham, nell'Inghilterra del 1984, nei mesi dello sciopero dei minatori: Billy Elliot (Jamie Bell) è un undicenne come tanti che, però, nutre un sogno davvero speciale: da qualche tempo ha sviluppato una vera e propria passione per la danza e desidera approfondire i suoi studi per diventare un ballerino professionista. Il bambino, intanto, vive con suo padre Jackie (Gary Lewis) e con suo fratello Tony (Jamie Draven): entrambi sono minatori che stanno portando avanti uno sciopero serrato contro l'amministrazione del giacimento per cui lavorano. La madre del nostro piccolo protagonista, purtroppo, è morta anni prima lasciando in Billy un vuoto incolmabile. In compenso, sua nonna (Jean Heywood), nonostante manifesti le prime avvisaglie del morbo di Alzheimer, ha molto a cuore il suo nipotino: quando si accorge della passione del ragazzo non può che confessargli che anche lei da giovane desiderava danzare sui maggiori palchi del mondo. È lei l'unica a riuscire a capire l'anima di Billy: suo padre, invece, cerca di dare sfogo alle energie di suo figlio mandandolo in palestra per fargli prendere lezioni di boxe, considerato da tutti uno sport adatto ad un ragazzo. Accidentalmente, però, il nostro protagonista pende parte ad una sessione di danza e ne resta estasiato: all'insaputa di suo padre, Billy decide di dedicarsi anima e corpo alla sua nuova passione. Quando suo padre lo scopre, resta molto deluso, dato che è convinto che il balletto sia per un giovane in età evolutiva un'istigazione all'omosessualità. Al tempo, questa naturale condizione del genere umano era considerata una sciagura: Jackie, allora, si infuria e proibisce al figlio di proseguire con le lezioni di danza. Billy, però, non ha nessuna intenzione di abbandonare il suo sogno e decide di proseguire con lo studio del balletto, grazie alla complicità della sua compassata maestra di danza Sandra Wilkinson (Julie Walters). La donna, infatti, ha osservato Billy e ritiene che il ragazzo abbia talento sufficiente per entrare alla prestigiosa Royal Ballet School di Londra: decide allora di prepararlo gratuitamente per fargli superare il test d'ingresso. Purtroppo per lui, suo fratello Tony viene arrestato durante uno scontro con la polizia locale: il nostro protagonista si ritrova, quindi, impossibilitato nel prendere parte all'audizione. Mrs. Wilkinson confessa allora a Jackie e a Tony che Billy ha un talento davvero fuori dal comune per la danza che non deve essere in nessun modo sprecato: i due minatori, però, sono ancora schiavi dei loro assurdi pregiudizi per riuscire ad accettare che il loro congiunto possa avere delle aspirazioni diverse dalle loro...

