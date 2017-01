CALENDARIO FILM AL CINEMA / The Founder, Silence, Nebbia in agosto e molti altri (settimana dal 9 al 15 gennaio 2017)

CALENDARIO FILM AL CINEMA, LE USCITE NELLE SALE: SETTIMANA DAL 9 AL 15 GENNAIO 2017 - "Il Monello vs. Sherlock Jr.". Lunedì 9 gennaio approderanno al cinema due capolavori del cinema muto, completamente restaurati. Il primo è "Il Monello", celebre film del poetico e sognante Charlie Chaplin: in esso Charlot interpreta un vagabondo che cresce un orfanello con calore e creatività. Il secondo film, invece, è "Sherlock Jr": in esso Buster Keaton porta sullo schermo un aspirante detective che cerca di risolvere il caso di un furto di una collana di perle. "Kenneth Branagh Theatre Company - The Entertainer". Martedì 10 gennaio, il grande Kenneth Branagh, ottimo attore e regista nordirlandese con la passione per il teatro elisabettiano, arriva sul grande schermo con una produzione davvero speciale: l'interprete recita nel dramma di John Osborne "The Entertainer" nei panni di Archie Rice, divo del music hall del dopoguerra inglese che cerca disperatamente di sfondare nel mondo dello spettacolo grazie ad un nuovo show. "The Metropolitan Opera di New York: Nabucco". Gli appassionati di opera potranno assistere ad una proiezione cinematografica davvero affascinante e particolare: martedì 10 gennaio potranno accedere alla trasmissione di "The Metropolitan Opera di New York: Nabucco". La celebre opera di Giuseppe Verdi, capolavoro indiscusso del melodramma italiano, arriverà in diretta nei migliori cinema italiani, permettendo anche al pubblico del nostro paese di assistere alla rappresentazione che avrà luogo nella Metropolitan Opera House di New York.

"Allied - Un'ombra nascosta". Giovedì 12 gennaio, è finalmente giunto il momento di seguire "Allied - Un'ombra nascosta", uno degli appuntamenti cinematografici più attesi e discussi dell'intera stagione. Diretto da Robert Zemeckis ed interpretato da Brad Pitt e da Marion Cotillard, questa pellicola si ambienta durante la seconda guerra mondiale: una coppia di affascinanti spie decide di collaborare per uccidere l'ambasciatore a Casablanca. Riusciranno nel loro obiettivo e si innamoreranno perdutamente: purtroppo, però, la donna non è affatto chi dice di essere. "The Founder". Ottimo il film in arrivo in tutti i cinema a partire da giovedì 12 gennaio 2017: senza ombra di dubbio si tratta di una delle pellicole più degne di nota dell'intera annata. Dietro la macchina da presa possiamo incontrare John Lee Hancock, mentre il protagonista del film è l'ottimo Michael Keaton, uno dei principali divi degli anni Ottanta che sta vivendo una nuova giovinezza artistica. La storia narrata è quella accaduta nella realtà a Ray Kroc, agente di commercio che negli anni Cinquanta riesce a scorgere le grandi potenzialità di un piccolo fast-food gestito da una coppia di fratelli chiamati Dick e Mac McDonald: in breve tempo diventerà una catena di locali presente in tutto il mondo.

"Silence". Giovedì 12 gennaio 2017 torna la maestria di Martin Scorsese, uno dei più grandi autori del panorama cinematografico contemporaneo. "Silence" è la sua ultima fatica in ordine cronologico: si basa sul romanzo storico di Shusaku Endo e si ambienta nel Giappone del XVII secolo. In questo periodo, un gruppo di religiosi cattolici appartenenti all'ordine gesuita si ritrovano ad essere perseguitati proprio a causa della loro fede. Il cast che sarà possibile apprezzare è davvero stellare, composto da attori del calibro di Andrew Garfield, Adam Driver e dell'irlandese Liam Neeson. "Nebbia in agosto". E' un film molto forte e drammatico che approderà sul grande schermo a partire da giovedì 12 agosto: si tratta di una pellicola tedesca, diretta da Kai Wessel ed interpretata da Ivo Pietzcker, da Sebastian Koch e da Thomas Schubert, che si ambienta durante gli orrori del regime nazista. La storia che viene raccontata è quella del piccolo Ernst, ragazzino con problemi comportamentali che si ritrova coinvolto nel programma di eugenetica voluto da Hitler. "Magic Island". A partire da giovedì 12 gennaio, gli appassionati di cinema italiano potranno seguire "Magic Island", documentario di Marco Amenta: il figlio di Vincent Schivelli, caratterista statunitense di grande prestigio, torna in Sicilia per ripercorrere le orme di suo padre e per fare la conoscenza con le sue origini.

br/>© Riproduzione Riservata.