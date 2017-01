CHE DIO CI AIUTI 4/ Anticipazioni seconda puntata news: Monica attratta da Nico, Suor Angela correrà in suo aiuto?

CHE DIO CI AIUTI, ANTICIPAZIONI E NEWS SECONDA PUNTATA: MONICA ATTRATTA DA NICO, SUOR ANGELA CORRERÀ IN SUO AIUTO? (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Con il primo episodio di Che Dio ci aiuti 4, Elena Sofia Ricci, nei panni dell'amata Suor Angela, ha riaperto le porte del convento degli Angeli Custodi di Fabriano. Tante le storie che anche quest'anno hanno coinvolto i tanti telespettatori, a cominciare da quella di Azzurra, che è tornata sul piccolo schermo ancora una volta da protagonista, ma pronta a fare i conti con il suo misterioso passato. Dopo un matrimonio molto atteso, che in qualche modo ha chiuso le vicende amorose delle ultime stagioni, Azzurra si è confrontata con un evento molto doloroso del suo passato, la nascita di una figlia e il suo successivo abbandono. A legarla a questo ricordo, alcuni oggetti a tema Spice Girl, il suo gruppo preferito all'epoca dei fatti, un dettaglio che ha ricollegato Suor Angela all'identità della neonata abbandonata. Proprio nella prima puntata, infatti, una ragazzina ha fatto il suo ingresso nel convento e si è ritrovata a dividere la camera con Azzurra: si tratta di Emma, che ha rivelato alla religiosa di essere stata abbandonata coperta solo da una maglia del celebre gruppo britannico tutto al femminile. Azzurra, che ha ascoltato questa conversazione quasi per caso, per la prima volta si è ritrovata a fare i conti con il ruolo di madre, ma il peso del suo segreto, misto al carattere della nuova arrivata, ha reso il tutto molto più complicato. La prima puntata di Che dio ci aiuti 4 è stata caratterizzata inoltre da alcune partenze, quella di Margherita e Guido, ma anche da una serie di arrivi, quelli di Monica, figlioccia di Suor Angela, e Nico. Proprio Monica, con il suo misterioso passato nel quale anche Nico sembra aver avuto un ruolo, sarà la protagonista dei prossimi episodi, soprattutto a causa della necessità di prendersi cura del piccolo Edo, il figlio di suo marito, misteriosamente scomparso in mare tempo prima. Nel secondo episodio di Che dio ci aiuti 4, che andrà in onda giovedì 12 gennaio, Nico userà Monica per liberarsi dalle avance di una sua vecchia conquista, ma questo non farà che accentuare l'interesse che la figlioccia di Suor Angela nutre nei suoi confronti. La religiosa si ritroverà quindi a frenare gli obiettivi di Nico, forse un po' troppo distratto dalle sue conquiste, per vedere la strada giusta da percorrere.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E DIRETTA PRIMA PUNTATA - La nottata di Suor Angela, che è appena tornata al timone del convento di Che Dio ci aiuti 4, dà i suoi frutti e, dopo una lunga preghiera, il giovane avvocato Nico riesce a dare il meglio di sé. Nico, dopo aver indagato su Marco, riesce ad avere la meglio sul ricatto con cui l'uomo continua a legare a sé Valentina. Di fronte alla possibilità di essere smascherato, il losco individuo decide di dileguarsi, lasciando quindi la ragazza libera di vivere la propria vita. Valentina fa un patto con Suor Angela, resterà ancora sei mesi in convento, poi prenderà la sua strada. Edo scrive una lunga lettera a suo padre, ha finalmente trovato una famiglia, ma deve fare i conti con i piccoli attriti fra Monica e Nico, che diventano i protagonisti di numerosi battibecchi in convento. Si conclude così la prima puntata della fiction, che tornerà giovedì 12 gennaio con il secondo appuntamento della stagione. Quali sorprese riserverà Suor Angela al pubblico di Rai Uno?

CHE DIO CI AIUTI, ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 GENNAIO: MONICA ATTRATTA DA NICO, RIUSCIRÀ A NON CEDERE ALLE SUE AVANCE? - Che Dio ci aiuti tornerà Rai Uno giovedì 12 gennaio per il secondo appuntamento della stagione. Le anticipazioni per il primo episodio, dal titolo “La lista”, rivelano che Suor Angela si ritroverà ad avere a che fare con Leone, un uomo molto burbero in attesa di un trapianto. Il chirurgo incaricato dell’operazione, il dottor Gabriele Mattei, avrà però degli atteggiamenti molto strani che insospettiranno la scaltra religiosa. Nico, intanto, cercherà di liberarsi di una conquista amorosa sfruttando Monica, mentre Valentina cercherà di aggirare le regole del convento prendendo in giro Suor Angela. Nel secondo episodio della serata, dal titolo “Colpire non subire”, ritroveremo tutte le ragazze del Convento degli Angeli Custodi coalizzate per portare a termine una serie di obiettivi ben precisi. Monica dovrà cercare di non cedere all'attrazione che prova per Nico, mentre Azzurra si ritroverà a desiderare di prendere nuovamente in mano in suo tirocinio. Valentina, invece si ritroverà a contrastare il dottor Mazzei, mentre Emma cercherà di far colpo su un compagno di scuola.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E DIRETTA PRIMA PUNTATA 8 GENNAIO: SUOR ANGELA VUOLE SALVARE VALENTINA - Suor Angela, nella prima puntata di Che Dio ci aiuti 4, decide di pedinare Valentina, la nuova arrivata, per far luce sulla sua vita; scopre così che la ragazza è costretta a subire il ricatto di Marco. Il losco individuo, un suo ex cliente, ha scoperto l'identità di suo padre e per evitare che l'uomo scopra la verità oggi la ragazza è costretta a fare tutto ciò che lui le chiede di fare. Fra Nico ed Edo, intanto, nasce una bella amicizia, che subisce un brusco arresto quando l'avvocato svela al bambino che suo padre è morto. Il piccolo, convinto che l'uomo sia ancora vivo, crede che presto tornerà da lui. Suor Angela, preoccupata per Valentina, vorrebbe che la donna si ribellasse a Marco, ma la ragazza non vuole che le voci sulla sua vita giungano a suo padre perché, anche se ormai lontano da lei, teme ancora il suo giudizio. La religiosa, che continua a tenere d'occhio il lavoro di Nico, scopre la presenza di una strana lettera il cui mittente, il padre di Nico, si mostra molto esigente nei confronti di suo figlio.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E DIRETTA PRIMA PUNTATA 8 GENNAIO: IN CONVENTO ARRIVA VALENTINA - Il secondo episodio di Che Dio ci aiuti 4 si apre con un nuovo arrivo, quello di Valentina, una ragazza che sin da subito mostra una corazza difficile da scalfire. Monica, supportata da Suor Angela, decide di prendersi cura di Edo, il figlio di suo marito, mentre Azzurra scopre di aver perso tutti i diritti su sua figlia Emma. Per Suor Angela, inoltre, i problemi sembrano non finire mai: grazie all'aiuto di Nico, la religiosa scopre che Valentina, la nuova arrivata, è in realtà una sugar baby. Di fronte a questa rivelazione, la suora cerca subito un confronto e scopre così che la ragazza ha un grosso debito nei confronti di un certo Marco. La cena in convento è una nuova occasione di contrasto per Azzurra e Emma, la ragazza, infatti, ha qualche piccola difficoltà nel farsi accettare dalle sue coetanee a causa del suo abbigliamento. Monica, incapace di gestire il rapporto con il piccolo Edo, riceve le scuse di Nico, che in passato ha avuto nei suoi confronti dei comportamenti poco corretti, e il tutto mentre Valentina, fuori dal convento in gran segreto, raggiungere il suo creditore in un club per dargli dei soldi presi direttamente dalla cassa. A riportare la notizia a Suor Angela è Nico, che ha seguito la ragazza nella sua fuga misteriosa.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E DIRETTA PRIMA PUNTATA 8 GENNAIO: MARGHERITA LASCIA IL CONVENTO - Margherita, pronta a lasciare gli altri protagonisti di Che Dio ci aiuti 4 per una nuova opportunità di lavoro a Bruxelles, rivela il suo proposito a Carlo, che quindi decide di non chiedere la sua mano, mantenendo quel segreto rivelato solo a Suor Costanza. Azzurra, intanto, deve dividere la sua camera con Emma; la ragazzina non è ancora a conoscenza della verità su sua madre e per questo si infastidisce quando Azzurra, dopo aver notato i suoi problemi di salute, si preoccupa per lei. "Le ho messo quella maglietta perché era la cosa più importante che avevo e lei ci dorme la notte, non può odiarmi, vero?", chiede Azzurra a Suor Angela, ma la religiosa lascia che a rispondere alla sua domanda sia qualcuno di più importante che molto presto mostrerà a madre e figlia la strada da seguire. Carlo, intanto, rivela a Margherita le sue vere intenzioni e la ragazza, commossa dal suo gesto, decide di accettare la proposta di nozze. Emma, intanto, rivela a Riccardo la verità sull'incendio e ora che tutto è stato chiarito è pronta a raggiungere una nuova casa famiglia per dare il via alla sua nuova vita. Azzurra, però, cerca di convincerla a restare. Margherita, intanto, lascia il convento.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E DIRETTA PRIMA PUNTATA 8 GENNAIO: AZZURRA È LA MADRE DI EMMA, LA BAMBINA ABBANDONATA QUINDICI ANNI PRIMA - Che Dio ci aiuti 4 mostra le conseguenze del tragico incendio che ha portato il panico alla casa famiglia. Emma si trasferisce nel convento mentre Miki, fortunatamente illeso, può contare su un medico molto speciale: Monica. La convivenza con la ragazza, però, è messa in difficoltà dal suo caratteraccio, che la porta a scontrarsi con Suor Angela. La scaltra religiosa, intanto scopre la verità sull'incendio: Emma era con Miki quando si è sentito male, ma per soccorrerlo ha lasciato il ferro da stiro acceso. La ragazza è molto arrabbiata per essere stata abbandonata da neonata avvolta in una maglietta delle Spice Girl, e questo porta Suor Angela sulla strada giusta: è lei la figlia di Azzurra. Anche la neo sposa, però, assiste impietrita alla scena e si confida in gran segreto con la religiosa, alla quale racconta fra le lacrime la verità sul suo passato e su quella bambina abbandonata quindici anni prima.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E DIRETTA PRIMA PUNTATA 8 GENNAIO: AZZURRA NEI GUAI PER UN INCENDIO - Azzurra e Guido, protagonisti di Che Dio ci aiuti 4, riescono finalmente a convolare a giuste nozze. Nel corso nel ricevimento, però, arriva in convento Monica, una giovane ragazza (interpretata da Diana De Bufalo) che riceve sin da subito le avance di Nico. La ragazza è pronta a passare un po'di tempo in convento dopo che suo marito, frettolosamente sposato dopo un breve fidanzamento, è scomparso misteriosamente in mare. Guido, intanto, si prepara alla partenza, mentre un incendio alla casa famiglia mette tutti in allarme: il piccolo Miki,infatti, finisce in rianimazione a causa del fumo. Giunta in ospedale, Azzurra scopre che a causare la prima scintilla è stato un ferro da stiro e quanto sembra è stata proprio lei a utilizzare per ultima l'apparecchio. Per la ragazza si apre così un periodo molto difficile, e anche se Miki sembra aver superato la notte, Riccardo decide di revocare il suo tirocinio: per lei potrebbe infatti arrivare un'accusa per negligenza. Carlo, intanto, pensa di chiedere Margherita in sposa, mentre la ragazza crede che l'uomo stia con lei soltanto per pietà e si decide ad accettare un nuovo lavoro a Bruxelles.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E DIRETTA PRIMA PUNTATA 8 GENNAIO: AZZURRA E GUIDO CONVOLANO A GIUSTE NOZZE, MA NON SENZA INTOPPI! - La prima puntata di Che Dio ci aiuti 4 si apre con Azzurra, pronta a festeggiare il suo addio al nubilato, e Rosa, catturata dal fascino di Nico, testimone dello sposo. In convento, intanto, fervono i preparativi per le nozze, ma a pochi minuti dalla celebrazione Suor Angela si accorge che la sposa è misteriosamente scomparsa. Dopo un'attenta ricerca, la religiosa scova il nascondiglio di Azzurra: la ragazza è in crisi perché sente la mancanza di qualcuno che in questo giorno così importante non potrà essere lì con lei. Un vecchio braccialetto delle Spice Girl riaccende nella sua mente i ricordi di un neonato. Confortata da Suor Angela, Azzurra raggiunge la chiesa, dove Guido è già in attesa di pronunciare i suoi voti. "Mi vuoi ancora dopo quello che ti ho detto?", chiede lei con aria un po' preoccupata, ma il suo futuro sposo non ha dubbi: vuole dividere tutta la sua vita con lei. E fra gli applausi dei tanti invitati, i due si scambiano le promesse matrimoniali. Intanto arriva in convento Monica, la figlia di Valerio, l'uomo con cui Suor Angela anni prima ha fatto una rapina.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E DIRETTA PRIMA PUNTATA 8 GENNAIO: SUOR ANGELA APRE LE PORTE A MONICA, GUAI IN ARRIVO NEL CONVENTO? - Che Dio ci aiuti 4 sta per tornare su Rai Uno con una nuova serie assolutamente da non perdere. Per i fan di Suor Angela, dopo due anni di attesa, si apriranno fra pochi minuti le porte del convento degli Angeli Custodi di Fabriano. Ma che aria si respira in rete dopo questa lunga attesa? Ecco i commenti lasciati dai tanti telespettatori in attesa di assistere al primo episodio di stasera: "È vero ho dovuto aspettare due lunghissimi anni non vedevo l'ora", "Vi giuro non riesco a realizzare". Tanti i post lasciati in rete per Lino guanciale e il suo personaggio Guido, pronto a convolare a nozze con Azzurra: "Carissimo Lino, saremo tutte in prima fila per assistere alla cerimonia del secolo e a seppellirvi di riso fuori dalla chiesa. Un bacio grande a te", "Finalmente stasera si sorride!! Che Dio ci aiuti!! Lino sei sempre speciale e unico...". Non resta quindi che sintonizzare il televisore su Rai 1 per gustare il primo dei dieci appuntamenti previsti con una delle fiction più attese dell'anno.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E DIRETTA STREAMING PRIMA PUNTATA 8 GENNAIO 2017 - La quarta stagione di Che Dio ci aiuti è pronta a sbarcare tra pochissimo, oggi domenica 8 gennaio 2017, sul piccolo schermo di Rai 1: Elena Sofia Ricci, nei panni della mitica Suor Angela, tornerà in scena con nuove storie e al fianco di nuovi personaggi. Il matrimonio tra Guido e Azzurra è alle porte, e i preparativi impazzano: non tutto filerà liscio esattamente come previsto, ma alla fine i due volti della fiction riusciranno a coronare il loro sogno d’amore. Guido partirà per cogliere al volo un’importante offerta di lavoro, mentre Azzurra rimarrà al Convento, per continuare gli studi che intrapreso nel sociale. Questi la porteranno a conoscere Emma, una 16enne che abita nella casa famiglia di cui si occupa. Tra i nuovi personaggi spiccheranno anche Monica, il piccolo Edo, Nico e il cardiochirurgo Gabriele, affascinante e serio. Vi ricordiamo che sarà possibile seguire la messa in onda di Che Dio ci aiuti 4 sintonizzandosi sul piccolo schermo di Rai 1 a partire dalle 21.30 circa, ma anche in diretta streaming sul web grazie al servizio offerto da RaiPlay, cliccando qui.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 8 GENNAIO 2017: CRISTIANO CACCAMO - Il pubblico di Rai 1 si deve preparare a dire addo a diversi attori che a lungo hanno fatto parte del cast di Che Dio ci aiuti: stasera, domenica 8 gennaio 2017, debutterà infatti la quarta stagione della fiction che vede al centro Suor Angela (Elena Sofia Ricci). Si partirà con le nozze di Azzurra e Guido, a cui parteciperanno tutti i vecchi volti della serie, pronti a ‘scomparire’ già dal secondo episodio. I saluti non saranno affatto semplici per i telespettatori, specialmente per coloro che hanno seguito Che Dio ci aiuti fin dal principio: ma nuova storie e nuovi volti sono pronti a sbarcare sul piccolo schermo di Rai 1, al Convento degli Angeli della serie. Tra di loro ci sarà anche Gabriele, brillante cardiochirurgo interpretato da Cristiano Caccamo: “Pare che neanche in questa stagione rimarremo a corto di dottorini tanto carini… #CheDioCiAiuti4” sI legge infatti sulla pagina Facebook ufficiale della fiction sul suo conto. Caccamo è già noto al pubblico della prima rete nazionale, avendo partecipato alla fiction Il paradiso delle signore, nel ruolo del dolcissimo e leale magazziniere Quinto Reggiani innamorato della bella Anna Imbriani (Giulia Vecchio). Pronti a ritrovarlo in scena a Che Dio ci aiuti?

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 8 GENNAIO 2017: "SIATE CLEMENTI" DIANA DEL BUFALO SUI SOCIAL - Il cast di Che dio ci aiuti 4 si arricchirà, già a partire dalla prima puntata di stasera, di un nuovo volto molto amato dal pubblico del piccolo schermo, si tratta di Diana De Bufalo, che vestirà i panni di Monica, la figlioccia di Suor Angela. Le anticipazioni rivelano che il suo personaggio, nella fiction, ne combinerà di tutti i colori, ma l'attrice nelle ultime ore è apparsa un po' timorosa sul ruolo che le toccherà interpretare: "Stasera su Rai 1 alle 21,30 torna "Che Dio ci aiuti 4"!!! Sono un po' emozionata e ho anche paura di non piacervi. Siate clementi, le prime puntate forse sarò un po' cagna ma vi garantisco che da metà divento bravina, grazie a tutti! Vi voglio bene", ha scritto Diana Del Bufalo poche ore fa sul suo profilo ufficiale di Instagram postando una foto dal set. Ne vedremo delle belle? Sembra proprio di sì. Per visualizzare lo scatto, nel quale compare anche Elena Sofia Ricci, potete cliccare qui.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 8 GENNAIO 2017: PARLA ELENA SOFIA RICCI - “Suor Angela è un personaggio talmente ricco di sfumature che non si esaurisce mai. È comica e drammatica, fragile ed energica insieme. Anche un po’ scorretta, a volte. Insomma, è umana”: con queste parole l’attrice Elena Sofia Ricci, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha ripreso e spiegato il ruolo che torna ad interpretare nella quarta stagione di Che Dio ci aiuti 4, la fiction in partenza stasera sul piccolo schermo della prima rete nazionale. “Arriva Monica” ha aggiunto ancora l’attrice, anticipando una grande novità e parte della sfaccettature che la trama assumerà “una nuova ospite del convitto che è anche un po’ ‘figlia’ di Suor Angela. Perché il padre di Monica è l’uomo di cui lei si era innamorata prima di farsi suora, quello con cui aveva fatto addirittura la rapina… Monica se ne approfitta, la sfida, pretende un trattamento di favore”. Chi non vede l’ora di ritrovarla in scena, più tardi? Chiuse le vicende di Guido e Azzurra, Margherita e Carlo e Rosa, Suor Angela avrà tempo per nuove storie e nuove avventura in una quarta stagione tutta da scoprire…

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 8 GENNAIO 2017: “TUTTO SU MIA MADRE” E “CODICE A BARRE” - I primi due episodi di Che Dio ci aiuti 4, pronta a sbarcare in prime time su Rai 1, si intitolano “Tutto su mia madre” e “Codice a barre”. Al Convento degli Angeli di Suor Angela e Suor Costanza impazzano i preparativi per le nozze di Azzurra e di Giudo, in cui sono impegnate tutte le ragazze pronte poi a spiccare il volo. I piani della sposa verranno però rovinati da un’emergenza all’interno della casa-famiglia in cui Azzurra ha iniziato a lavorare. La quiete del Convento verrà anche disturbata dall’arrivo dell’affascinante avvocato Nico, testimone di nozze di Guido, e di Monica, figlioccia di Suor Angela. In “Codice a barre”, invece, Suor Angela dovrà vedersela la giovane Valentina, una sugar baby che darà del filo da torcere sia a lei che a Suor Costanza. Nel frattempo, Edo cambierà molte della carte in tavola di Monica, stravolgendo la sua quotidianità, e metterà in crisi anche Nico e le sue strategia di conquista. Infine, Azzurra deve imparai a convivere con Emma, cosa che non si prospetta affatto semplice…

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 8 GENNAIO 2017: CRISTIANO CACCAMO - Il pubblico di Rai 1 si deve preparare a dire addo a diversi attori che a lungo hanno fatto parte del cast di Che Dio ci aiuti: stasera, domenica 8 gennaio 2017, debutterà infatti la quarta stagione della fiction che vede al centro Suor Angela (Elena Sofia Ricci). Si partirà con le nozze di Azzurra e Guido, a cui parteciperanno tutti i vecchi volti della serie, pronti a ‘scomparire’ già dal secondo episodio. I saluti non saranno affatto semplici per i telespettatori, specialmente per coloro che hanno seguito Che Dio ci aiuti fin dal principio: ma nuova storie e nuovi volti sono pronti a sbarcare sul piccolo schermo di Rai 1, al Convento degli Angeli della serie. Tra di loro ci sarà anche Gabriele, brillante cardiochirurgo interpretato da Cristiano Caccamo: “Pare che neanche in questa stagione rimarremo a corto di dottorini tanto carini… #CheDioCiAiuti4” si legge infatti sulla pagina Facebook ufficiale della fiction sul suo conto. Caccamo è già noto al pubblico della prima rete nazionale, avendo partecipato alla fiction Il paradiso delle signore, nel ruolo del dolcissimo e leale magazziniere Quinto Reggiani innamorato della bella Anna Imbriani (Giulia Vecchio). Pronti a ritrovarlo in scena a Che Dio ci aiuti? Clicca qui per vedere il post.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 8 GENNAIO 2017: SUOR ANGELA DI NUOVO IN PISTA - L’amatissima Suor Angela è pronta a tornare sul piccolo schermo di Rai 1: oggi, domenica 8 gennaio 2017, debutterà infatti la quarta stagione della fortunata fiction Che Dio ci aiuti, con protagonista Elena Sofia Ricci. Diretta da Francesco Vicario, la serie - dopo il successo di audience delle altre tre edizioni - terrà compagnia al pubblico della prima rete nazionale per dieci prime serate, per un totale di 20 episodi. Ch Dio ci aiuti è una produzione di LuxVide in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Luca e Matilde Bernabei: con questo nuovo inizio, arriverà anche il momento di salutare alcuni dei protagonisti principali, le cui vicende hanno appassionato e fatto innamorate i telespettatori della fiction: abbiamo lasciato Rosa Francini (Neva Leoni) più sicura di sé, pronta per andare avanti e spiccare il volo inseguendo i suoi sogni, Margherita (Miriam Dalmazio) felice al fianco del collega Carlo (Andrès Gil), e Azzurra (Francesca Chillemi) Giudo Corsi (Lino Guanciale) pronti per fare il grande passo e sposarsi. Molti dei ragazzi che Suor Angela - accompagnata dalla verve e dalla simpatia dell’insostituibile Suor Costanza (Valeria Fabrizi) - ha cresciuto, accolto e accompagnato nel corso delle prime tre stagioni di Che Dio ci aiuti sono ormai pronti per camminare da soli, ed è facile dunque immaginare che in convento faranno capolino nuovi volti e nuovi protagonisti: andiamo a conoscerli più da vicino, insieme ai rispettivi interpreti sul piccolo schermo.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 8 GENNAIO 2017: MONICA E NICO, DIANA DEL BUFALO E GIANMARIA SURINO - Nuovi arrivi al Convento degli Angeli di Che Dio ci aiuti, all’alba di questa quarta stagione pronta a sbarcare sul piccolo schermo di Rai 1: Suor Angela è pronta infatti ad ospitare una giovane donna, che in molti definirebbe come ‘una bella gatta da pelare’. Monica Giulietti (Diana Del Bufalo) è infatti la figlia di Valerio, l’uomo del quale la suora era innamorata, con il quale aveva commesso la rapina che tanto le è costato, e che tanto le ha regalato in seguito. Monica Giulietti ha alle spalle una storia complessa: è una 26enne dal temperamento preciso, incline al controllo, specie dopo la brutta delusione avuta quando era poco più che una ragazzina, grassa e goffa agli occhi degli altri. Giulia, la stessa persona che è capace di ponderare tutto con calma, si trova invece completamente inerme quando, alla fine, arriva ad esplodere: anche per questo, dopo essere stata scaricata in malo modo da Nicodemo Nunzio Maria, e aver dovuto sopportare il nomignolo dispregiativo di Monica la Conica, è scappata alle Maldive, si è sposata con Luca - scomparso in seguito - e ora si trova a doversi occupare del piccolo Edo. Un personaggio complesso quello di Monica, che darà del filo da torcere a Suor Angela e sarà certamente capace di conquistare il pubblico del primo canale nazionale. Insieme a Diana Del Bufalo, nel cast di Che Dio ci aiuti farà capolino anche Gianmaria Saurino, alias Nico Santopaolo, avvocato testimone di nozze di Giudo e suo primo assistenze all’Università. Nico può essere definito un ‘seduttore serale’, capace in un attimo di stregare il cuore di una giovane donne e di spezzarlo allo stesso tempo.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 8 GENNAIO 2017: EMMA E GABRIELE, BIANCA DI VEROLI E CRISTIANO CACCAMO - Non saranno solo quelli di Monica, Nico ed Edo i nuovi volti di Che Dio ci aiuti 4: c’è tanto spazio all’interno del convento di Suor Angela e di Suor Costanza. In primis, farà capolino Valentina Vapreda (Arianna Montefiori), una escort che spesso volentieri sarà in grado di mettere in crisi la nostra principale protagonista. Non vittima, non sfruttata: Valentina è conventa e sicura di quello che fa, e va avanti a testa alta. Insieme a lei ci saranno anche Emma (Bianca Di Veroli) e Gabriele Mattei (Cristiano Caccamo): la prima è una giovane 16enne che vive nella famiglia in cui Azzurra - impegnata a laurearsi in Scienze dei Servizi Sociali - sta facendo il tirocinio. Sarà da subito lampante che i caratteri di Emma e Azzurra sono uno l’opposto dell’altro, anche se ben presto la giovane entrerà a far parte della grande famiglia che è il Convento degli Angeli. Gabriele invece è un enfant prodige della medicina, giovanissimi cardiochirurgo specializzato in America, dolce, affascinante e gentile, che nasconde però un passato molto doloroso e sarà in grado di ‘rubare la scena’ al bel Nico. Pronti per il ritorno di Che Dio ci aiuti? I presupposti per nuove ed entusiasmanti scintille ci sono tutti…

© Riproduzione Riservata.