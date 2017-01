CONAN THE BARBARIAN/ Su Rai 4 il film con Jason Momoa, Rachel Nichols, alla regia Marcus Nispel (oggi, 9 gennaio 2017)

CONAN THE BARBARIAN, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 9 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il protagonista del racconto è Conan (Jason Momoa), un uomo vigoroso e di bell'aspetto, che incarna alla perfezione le caratteristiche dell'antica civiltà cimmera. La madre morì subito dopo averlo partorito, mentre intorno a lei era distruzione e guerra. Conan viene allevato dal padre Corin (Ron Perlman)e da lui apprenderà i principi fondamentali lo porteranno a diventare un guerriero coraggioso e valoroso. Come era stato predetto, l'arrivo di un essere spietato e crudele minaccerà la vita del giovane guerriero e quella di suo padre. Il nome dell'uomo sanguinario è Khalar Zym (Stephen Lang), il cui piano è quello di rimettere insieme i pezzi della maschera di un demone. Per riuscire nella sua efferata impresa, Khalar Zym ha bisogno di una giovane donna, discendente diretta di Acheron, e usare il suo sangue per unire i pezzi della maschera. Quando Conan (Leo Howard) è solo un ragazzino, assisterà impotente alla morte del padre per mano di Khalar Zym. Qualche anno dopo con l'aiuto della figlia, la strega Marique (Rose McGowan) e la sua magia nera, Khalar cercherà di ammazzare anche Conan, ma non sarà un'impresa facile. Intanto, Zym individua nella bella e giovane sacerdotessa Tamara (Rachel Nichols), la ragazza giusta per portare a termine il suo piano diabolico e ricostruire quindi la maschera. La bellezza di Tamara farà innamorare il giovane Conan che la difenderà a spada tratta dal crudele Khalar. Per preservarla da ogni pericolo, Conan riuscirà ad uccidere la strega Marique e il feroce padre. Il guerriero cimmero, dopo innumerevoli combattimenti, finalmente vendica la morte del genitore, ritrova la sua pace interiore, conquista l'amore di Tamara e infine ritorna in patria, al suo villaggio devastato dalle continue guerre. Tra le rovine Conan ritrova la fucina con la quale il padre forgiò la sua spada, facendogliene dono.

CONAN THE BARBARIAN, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 9 GENNAIO 2017: IL CAST - Conan The Barbarian, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 9 gennaio 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di genere epico-fantastico prodotta negli Stati Uniti nel 2011. La regia è del tedesco Marcus Nispel. Gli attori principali sono Jason Momoa, Rachel Nichols, Stephen Lang, Rose McGowan e Leo Howard. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

