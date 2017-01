CONCORRENTI IL COLLEGIO, RAI 2 / Silvia Di Santo e Davide Erba i migliori, Dimitri e Filippo riusciranno a migliorare? (seconda puntata)

IL COLLEGIO, CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTO SULLA SECONDA PUNTATA DEL 9 GENNAIO 2017

CONCORRENTI IL COLLEGIO, RAI2: SILVIA DI SANTO E DAVIDE ERBA I MIGLIORI, DIMITRI E FILIPPO RIUSCIRANNO A MIGLIORARE? (SECONDA PUNTATA) - Il Collegio, l’esperimento a metà tra un reality show e un observational documentary trasmesso su Rai 2, torna in scena con la seconda puntata e tutti i suoi 18 studenti, eccezione fatta di Letizia Del Signore che - come abbiamo visto la settimana scorsa - in un colloquio con il preside, ha deciso di lasciare la struttura di Caprino Bergamasco e di rinunciare a questa avventura e sfida. Alla giovane studentessa che avrebbe dovuto confrontarsi con gli anni ’60 mancano troppo le sorelle gemelle e i genitori per continuare. Non si sono certo fatte attendere le personalità già pronte a brillare e ad attuare l’attenzione del pubblico, sia per la loro esuberanza, sia per il loro rifiuto delle regole, sia per la loro ammirevole ubbidienza: tutti hanno avuto dire addio a prodotti e oggetti oggi di uso comune, ma che non esistevano o dei quali non era consentito l’utilizzo nel 1960. La giovane Ludovica Olgiati - al momento della consegna - ha però nascosto la sua crema idratante per il viso, e anche Filippo Zamparini ha faticato a rinunciare a tutta alla tecnologia più moderna, così come alla sua lacca per i capelli. Riusciranno i due ad accettare le rigide regole e i dettami di insegnanti e sorveglianti nella nuova puntata de Il collegio attesa per oggi, lunedì 9 gennaio? Sotto i riflettori è finito anche Dimitri Tammaro Iannone, a causa di un battibecco con il sorvegliante: è stato proprio lo studio del preside una delle prime tappe della nuova avventura al Collegio Convito di Celana per lo studente. “Chi ben comincia è a metà dell’opera” la frase scelta per la sua punizione, da scrivere per cento volte su un foglio: il messaggio sarà arrivato a destinazione? Tra coloro che sembra faranno penare docenti e personale del Collegio, almeno stando alla sua presentazione, sembra esserci anche Adriano Occulto: staremo a vedere se accoglierà la sfida e riuscirà a stare al passo con la disciplina richiesta, Il pubblico del secondo canale nazionale, inoltre, ha anche avuto occasione di conoscere la timida Arianna Pasin che - dopo aver scritto un tema come richiesto da professor Maggi - non ha voluto che venisse letto di fronte agli altri ragazzi, ricevendo un richiamo verbale, e in seguito non ha voluto cantare l’Inno d’Italia. Man mano che il percorso continuerà, forse, tutti si mostreranno un po’ più sciolti e mento impacciati anche nel condividere. Mentre Pietro Dell’Acquila è stato beccato in pieno con in mano lo smartphones (con immediata consegna), i due alunni migliori de Il Collegio - almeno dopo la prima puntata - sono risultati essere Silvia Di Santo e Davide Erba: riusciranno a maniere il primato anche oggi in prime time? E Dimitri e Veronica Mastro, invece, miglioreranno?

